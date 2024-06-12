世茂許榮茂5.72億放售中環中心31樓　較之前累劈23%

中原(工商舖)寫字樓部周浩然表示，上述代理推出市場的中環中心全層樓面，建築面積約24,858方呎，以現狀及交吉形式出售，意向呎價為2.3萬元，涉資約5.72億元；項目同時招租，意向月租約112萬元，呎租約45元。周指，該全層單位樓層高度達3.725米，且有多面環窗的設計，享維多利亞港及太平山景觀。單位亦設有基本裝修，更附有大面積的共享工作空間、體育娛樂室、茶水間和會議室等設施。

周續指，近期中環區指標商廈先後錄得全層成交，如美國銀行中心錄得兩宗成交，分別為23樓全層連3個車位，涉資約2.5億元，以及30樓全層連4個車位，成交價約2.6億元，反映投資者及用家已陸續趁勢入市，而中環中心近期亦錄得全層單位以呎價約2.8萬元沽出，以此對比的話今次意向價格，即折讓近兩成，符合市場水平。

據市場資料，上述放售的31樓全層，曾以約7.46億元放售，其後再減至約5.72億元，以最新叫價計算，已累減約1.74億元。