傳蔚來調整全球業務　新設8部門　出海老將拓中東

報道指，此次調整後，蔚來將新設8個二級部門，覆蓋六大地區，包括中東及北非地區業務拓展部(MBD)、亞洲地區業務拓展部(ABD)、拉丁美洲及大洋洲地區業務拓展部(LOD)、西歐地區業務拓展部(WED)、南歐地區業務拓展部(SED)、中歐東歐及北歐地區業務拓展部(CND)、戰略和計劃部(GSP)及運營支持中心部(GOC)。

據悉，上述二級部門的負責人將繼續兼任在「歐洲業務發展」(EB)或「歐洲能源業務」(PU)的現有職務，直至後者兩個部門新的架構調整完成。

另外，一級部門「全球業務發展」負責人陳晨將兼任二級部門「中東及北非地區業務拓展部」的負責人，可見蔚來對中東市場的重視。

報道指，蔚來「出海老將」陳晨將親自抓緊中東業務。陳晨是蔚來老兵，曾負責過蔚來的銷售業務。蔚來於2020年啟動出海歐洲的內部項目「馬可波羅計劃」，陳晨就是該項目負責人。