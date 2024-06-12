傳蔚來調整全球業務 新設8部門 出海老將拓中東
2024年06月12日 17:56
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（中新社圖片）
內媒報道，蔚來(09866)對全球業務進行新一輪架構調整及人事任命，新設一級部門「全球業務發展」(GB)，負責多品牌及多區域全球業務的拓展，陳晨將出任負責人，向蔚來聯合創辦人兼總裁秦力洪匯報。
報道指，此次調整後，蔚來將新設8個二級部門，覆蓋六大地區，包括中東及北非地區業務拓展部(MBD)、亞洲地區業務拓展部(ABD)、拉丁美洲及大洋洲地區業務拓展部(LOD)、西歐地區業務拓展部(WED)、南歐地區業務拓展部(SED)、中歐東歐及北歐地區業務拓展部(CND)、戰略和計劃部(GSP)及運營支持中心部(GOC)。
據悉，上述二級部門的負責人將繼續兼任在「歐洲業務發展」(EB)或「歐洲能源業務」(PU)的現有職務，直至後者兩個部門新的架構調整完成。
另外，一級部門「全球業務發展」負責人陳晨將兼任二級部門「中東及北非地區業務拓展部」的負責人，可見蔚來對中東市場的重視。
報道指，蔚來「出海老將」陳晨將親自抓緊中東業務。陳晨是蔚來老兵，曾負責過蔚來的銷售業務。蔚來於2020年啟動出海歐洲的內部項目「馬可波羅計劃」，陳晨就是該項目負責人。