萊坊料今年樓價跌最多5%　樓市不振原因有三...

左起萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒，萊坊執行董事及香港區商業物業服務部主管劉柏汶，萊坊專業服務董事總經理陳致馨，萊坊投資部執行董事林嘯東，萊坊高級董事和九龍區商業物業服務部主管吳志峰

樓市撤辣未能推動市況向上，萊坊於周三(12日)就物業市場進行回顧及展望，該行預計今年私人住宅樓價將會下跌最多約5%。

該行高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，儘管政府取消所有樓市降溫措施，但在高息口、購買力不足及大量貨尾囤積下，樓價復甦速度緩慢。預計今年私宅落成量將創20年來新高，考慮到供應充足，加上息口未回落，下半年樓價走勢仍會反覆向下，但跌勢減弱，全年樓價呈「鈍角型」，而一、二手交投則料微升至4.8萬至5.3萬宗，新盤銷售料佔35%。

相反，隨着海外專才帶動住宅租賃需求，估計今年中小型住宅租金仍會上升5至8%，而豪宅租金則料有約3至5%增長。

至於商業市場仍要面對空置率高企問題，其中港島區寫字樓租金將持續受壓。萊坊執行董事及香港區商業物業服務部主管劉柏汶指出，新增寫字樓需求有限及市場表現疲弱，截年今年5月，港島區整體寫字樓自年初起已下跌約2%，空置率高達約12.3%，以中環租金跌幅較大，期間已下挫約3.4%。

在缺乏正面推動因素，加上考慮到本地和全球經濟的狀況，該行預計2024年下半年寫字樓租賃需求繼續低迷。由於核心區租金持續下跌，預計今年港島區甲級商廈租金將下跌約3至5%。

九龍區方面，該行高級董事和九龍區商業物業服務部主管吳志峰續稱，儘管今年該區商廈落成量顯著下跌，但在去年新供應積存下，供應仍十分充足，預計當區寫字樓租金今年會有最多約2%的溫和漲幅。

此外，零售市場則預計持續疲弱，該行高級董事及商舖部主管麥海倫認為，香港零售銷貨大幅下滑，表明香港面對消費者信心下跌、競爭力減弱和旅遊消費模式的變化等挑戰。以目前經濟環境，該行預計今年零售銷售表現前景保守，或無法維持去年水平，但估計優質零售街舖金租仍會有平穩表現。

投資市場方面，萊坊投資部執行董事林嘯東指出，高息口環境、各物業庫存積累情況下，上半年整體投資市場氣氛較弱。今年首5個月價格1億元或以上的大額交易，總成交額約225.55億元，較去年同期下跌約29%。同期交易宗數亦按年跌約27%，僅錄71宗。展望下半年，投資市場將以用家和私人投資者為主，大多數私募股權房地產基金和保險資本仍採取觀望態度。