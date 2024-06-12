內地茅台價格急挫　黃牛恐承受如此慘痛後果...

在端午節假期，大跌的除了金價外，還有茅台。內媒報道，今年端午節前後，茅台酒53度500毫升的批價(定價)持續下跌。數據顯示，今年以來，茅台酒批價已由年初每瓶約2,700元人民幣(下同)，跌至每瓶約2,445元，跌幅逾9%。茅台酒價格大跌後，最先慌亂的是黃牛...

一直以來，茅台都因為其稀缺性在市場中成為黃牛等投機者重點押注的品類，本輪價格下跌影響最先傳導至黃牛。有茅台經銷商分析，跟擁有茅台經銷權的經銷商相比，他們(黃牛)的拿貨價格通常較高，囤貨價值可能高達數億元，甚至數十億元。一旦茅台價格出現大幅波動，他們的資金鏈很可能會斷裂。

報道引述多位黃牛指，目前由於茅台價格大跌，不少黃牛已經暫停回收相關產品，「即便收價格也不高，2,300元左右，幾乎天天跌，再跌下去都砸手裏了。」

報道提到，「殺跌」對於黃牛的影響遠不止如此，多個規模不小的「擼貨群」於近期跑路。「擼貨群」召集大量群友，透過限定名額購買、搶購、抽籤等方式低價獲得容易高溢價的商品，再由「擼貨群」高價回收。「擼貨」目標通常為茅台、補貼價格手機等。「擼貨群」指一些人在網上聚集形成的群組，進行大量購買商品的行為。

業界對於茅台價格下滑的現象普遍有心理預期，資深業內人士表示，在目前複雜的經濟環境下，每個行業都難以獨善其身，白酒行業也不例外。

他分析，受經濟周期和消費環境深刻變化的影響，剛性需求減少。這次茅台價格波動，很可能是某個或少數大型經銷商拋售庫存所引發的連鎖反應。然而，茅台作為白酒行業的領軍品牌，其抗跌性依然非常強大。只能說是目前經濟的不確定性傳導到市場末梢，導致茅台的金融屬性在一定程度上有所消退。