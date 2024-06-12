甲廈售價今年累挫8.8% 市場呈「以價換量」趨勢
2024年06月12日 19:54
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商廈市場繼續呈「以價換量」的趨勢。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指，雖然5月寫字樓註冊宗數有75宗，是自2023年6月以來最高，但分散業權甲級廈平均呎價及呎租，則分別按月下跌約2.5%及0.5%，其中甲廈售價今年以來已累跌約8.8%。
若按地區劃分，5月甲廈平均呎價跌幅較大的區域分別為中環及金鐘，按月分別下跌約3.5%及7.5%至27,933元及20,607元。該情況反映陸續有商廈業主降價沽貨，例如德祥地產(00199)以2.6億元售出中環美國銀行中心30樓全層，呎價只約18,000元。此外，觀瀾湖集團以3.1億元沽中環皇后大道中九號29樓全層，呎價僅約22,000元，較高峰期大幅回落約六成。
不過，租賃市場方面，近期有不少企業進駐一手全新商廈。例如華僑銀行以月租約266萬元租用啟德AIRSIDE兩層樓面。此外，5月亦錄日資物流公司及零售品牌進駐位長沙灣瓊林街83號的商廈物業。中環核心區內，港交所(00388)以月租約182萬元，租用交易廣場1座高層單位，呎租達145元，新租金水平較舊租約高約兩成。
美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，部分實力雄厚及資金充裕，屬於上市企業的機構而言，傳統核心區仍具有一定的競爭力，而大型機構仍有能力進駐相關區域的寫字樓市場。