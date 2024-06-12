甲廈售價今年累挫8.8%　市場呈「以價換量」趨勢

商廈市場繼續呈「以價換量」的趨勢。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指，雖然5月寫字樓註冊宗數有75宗，是自2023年6月以來最高，但分散業權甲級廈平均呎價及呎租，則分別按月下跌約2.5%及0.5%，其中甲廈售價今年以來已累跌約8.8%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，部分實力雄厚及資金充裕，屬於上市企業的機構而言，傳統核心區仍具有一定的競爭力，而大型機構仍有能力進駐相關區域的寫字樓市場。