淘大連天台兩房4度減價430萬沽　呎價僅1.1萬

市區上車盤劈價求售，牛頭角淘大花園連天台單位，放盤3個月，四度降價共95萬元，終以430萬元沽貨離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原胡洛勇表示，西營盤西園永翠閣中低層F室，實用面積約367方呎，兩房間隔，叫價550萬元，放盤一周獲以485萬元成交，呎價約13,215元，新買家為用家。

●利嘉閣張智恆稱，西半山英華閣低層B室，實用面積約466方呎，兩房間隔，區內客睇樓後即與原業主進行洽購，減價40萬元，最終以780萬元成交，呎價約16,738元。

●中原姚文龍表示，西半山樂信臺3座中層C室，實用面積約762方呎，套三房間隔，望樓景，4月叫價1,400萬元，終以1,220萬元沽出，呎價約16,010元，新買家為用家。

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九龍區

●美聯黃家明指，牛頭角淘大花園N座連天台單位，實用面積約368方呎，兩房間隔，叫價525萬元，因應市況三度減價至460萬元，放盤約3個月，外區客議價後以430萬元承接自住，呎價約11,684元。

●中原麥少基稱，九龍塘又一居15座高層D室，實用面積約584方呎，套三房間隔，另設工人套房，以930萬元易手，呎價約15,925元。

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新界區

●中原曹嘉華表示，東涌6月暫錄約10宗二手買賣，包括影岸‧紅A座極高層單位，實用面積約569方呎，兩房間隔，叫價760萬元，議價後以746萬元成交，呎價約13,111元，新買家為上車客。

●中原丘漢偉指，荃灣居屋尚翠苑B座中層9室，實用面積約438方呎，現為一房間隔，於未補價第二市場近期減至468萬元，議價後以463.8萬元成交，呎價約10,589元，新買家為上車客。

●祥益黃文樂表示，屯門盈豐園2座低層C室，實用面積約513方呎，三房間隔，新買家為公屋業主，沽出自用的兩房單位後，以438萬元購入上址自住，呎價約8,538元。

●祥益謝利官指，天水圍一日錄3宗居屋二手買賣，包括天富苑K座低層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內白居二客於未補價第二市場以380萬元購入，呎價約5,846元。

●祥益稱，天水圍居屋天盛苑L座高層7室，實用面積約650方呎，套三房設計，新買家為區內白居二客，表示熟悉區內環境，見單位有裝修，加上原業主有議價空間，未補價第二市場以492萬元即睇即買，呎價約7,569元。

●利嘉閣周雪雯表示，上水翠麗花園5座低層L室，實用面積約427方呎，兩房間隔，望內園景，內地客為方便子女上學，睇樓後以313萬元購入，呎價約7,330元，原業主在2018年以約420萬元買，帳面蝕107萬元。

●中原蔡天賜稱，上水居屋彩蒲苑B座中層9室，實用面積約363方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約350萬元，議價後以340萬元易手，呎價約9,366元，新買家為用家。

●利嘉閣黃靜顏表示，粉嶺居屋景盛苑C座中層5室，實用面積約541方呎，未補價第二市場叫價398萬元，雙方議價後以362萬元成交，呎價約6,691元。

●美聯梁葦姮指，大埔嘉豐花園16座連天台戶，實用面積約563方呎，連天台及一個車位，叫價630萬元，獲區內首置客議價，最終以593萬元承接，呎價約10,533元。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城7座低層F室，實用面積約484方呎，三房間隔，望園景，放盤約半年，叫價650萬元，累減100萬元，減幅約15.4%，以550萬元成交，呎價約11,364元。

●中原敖國偉表示，沙田及大圍6月暫錄約32宗二手買賣，沙田好運中心桂林閣中層G室，實用面積約427方呎，兩房間隔，望河景，叫價約580萬元，議價後以555萬元沽出，呎價約12,998元，約6年帳蝕128萬元，貶值約18.7%。

●中原劉俊杰指，大圍柏傲莊I的3B座高層D室，實用面積約327方呎，一房間隔，叫價約760萬元，議價後以733萬元易手，呎價約22,416元，新買家為上車客，原業主持貨約3年，帳面蝕約77萬元，單位貶值約9.5%。

●中原黎宗文表示，大圍金禧花園4座低層E室，實用面積約340方呎，兩房間隔，議價後以455萬元易手，呎價約13,382元，新買家為上車客。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山薈朗1座高層B1室，實用面積約229方呎，開放式間隔，日前議價後以324萬元易手，呎價約14,148元，新買家為用家，約8年單位帳面僅升值約1.9%。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山新港城J座中層4室，實用面積約519方呎，三房間隔，可望海景，放盤1年，叫價730萬元，終以678萬元獲買家承接，呎價約13,064元，原業主持貨約4年，帳面虧蝕160萬元。

●世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山錦龍苑B座高層9室，實用面積約554方呎，三房間隔，望內園景，放盤4個月，未補價第二市場叫價400萬元，以360萬元沽出，呎價約6,498元。

●中原張朗霆表示，將軍澳維景灣畔17座中層A室，實用面積約516方呎，兩房間隔，以700萬元易手，呎價約13,566元，新買家為同區客。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳居屋雍明苑A座中高層30室，實用面積約378方呎，兩房間隔，望河景，區內二人家庭客，經過逾兩個月搵盤，最後於未補價第二市場以403萬元承接，呎價約10,661元。

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