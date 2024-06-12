堅尼地城項目首輪發售81伙 何文田新樓書主打三房戶
2024年06月12日 22:05
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市區全新盤緊接開售，堅尼地城項目於周三(12日)首輪發售81伙，即日沽出約53%推售單位。何文田現樓項目樓書曝光，提供45伙，主打三房戶。
●堅尼地城吉喆首輪暫沽43伙
上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，周三(12日)展開首輪銷售，分別以價單形式發售78伙，以招標出售3伙。美聯物業指，是日連同招標單位計暫沽約43伙，佔推售單位約53%，暫錄得約5組大手客，其中一組斥資約3,000萬元連購2伙2房單位。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期料短期加推
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第3B期剛於周二(11日)開價，今日(12日)開放示範單位予公眾參觀。新地代理總經理陳漢麟指出，項目參觀反應熱烈，預計可吸引不少長線投資客，項目將於周五(14日)接受認購登記，會視乎收票反應，盡快部署加推安排。
●長沙灣曉柏峰加推50伙
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，周三(12日)上載價單4號，提供50伙，折實平均呎價約17,656元，較對上一張於3月推出的價單3號高約0.7%。項目同日上載最新銷售安排，將於周日(16日)父親節發售當中28伙，折實價由299.88萬元起。
●沙田瓏珀山單日再沽出4伙
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山於周三(12日)再招標售出4個單位，套現7,409.93萬港元。今日成交單位當中，售價及呎價最高為King Tower 1的18樓C室，實用面積約1,387方呎，四房雙套房間隔，成交價2,629.1萬元，呎價約18,957元。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS四房7,780萬元沽
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，周三(12日)沽出一伙四房雙套房大宅，售價7,780萬港元。售出單位為3座3樓A室，實用面積2,087方呎，成交呎價約37,278元。項目至今累售49伙，套現逾52億元，當中包括5伙特色戶成交，亦錄得8組大手客入市個案。
●何文田天鑄兩房2,485萬元重新售出
新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄第1期8座22樓B室，實用面積902方呎，兩房連套房間隔，單位於周三(12日)以2,485.74萬港元重售，呎價約27,558元。資料顯示，上址於2018年11月曾以2,930萬元售出，惟在2021年11月終止交易，現再度沽出，做價較當年低約15.2%。
●宏安部署下半年推3個港島樓盤
宏安地產(01243)密鑼緊鼓部署下半年推售港島區3個住宅項目，共涉約440伙。該公司執行董事程德韻表示，上述包括鰂魚涌芬尼街項目，提供約90伙。北角炮台山英皇道項目，涉及約250伙。至於，鴨脷洲惠風街新項目將以現樓形式推出，提供約100伙。
●何文田隆敍上載樓書
由本地黃氏家族持有的何文田太子道西296號項目隆敍，周三(12日)上載售樓說明書至一手住宅銷售資訊網。項目已屆現樓，為一座樓高18層的住宅大樓，提供45伙，主打的三房單位佔逾六成。樓書所見，全盤單位實用面積介乎680至2,296，戶型涵蓋兩房至四房間隔。兩層地庫共設有43個住宅停車位。