堅尼地城項目首輪發售81伙　何文田新樓書主打三房戶

市區全新盤緊接開售，堅尼地城項目於周三(12日)首輪發售81伙，即日沽出約53%推售單位。何文田現樓項目樓書曝光，提供45伙，主打三房戶。

●堅尼地城吉喆首輪暫沽43伙

上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，周三(12日)展開首輪銷售，分別以價單形式發售78伙，以招標出售3伙。美聯物業指，是日連同招標單位計暫沽約43伙，佔推售單位約53%，暫錄得約5組大手客，其中一組斥資約3,000萬元連購2伙2房單位。

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●何文田隆敍上載樓書

由本地黃氏家族持有的何文田太子道西296號項目隆敍，周三(12日)上載售樓說明書至一手住宅銷售資訊網。項目已屆現樓，為一座樓高18層的住宅大樓，提供45伙，主打的三房單位佔逾六成。樓書所見，全盤單位實用面積介乎680至2,296，戶型涵蓋兩房至四房間隔。兩層地庫共設有43個住宅停車位。