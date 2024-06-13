東方日報B1：內地連續4個月通脹　工廠生產物價好轉

中國穩經濟政策恢復市場消費信心，5月居民消費價格指數(CPI)保持溫和上漲勢頭，按年增0.3%，雖略低於預期的0.4%升幅，但連升4個月；且工業生產者出廠價格指數(PPI)跌幅收窄至1.4%，遠好過市場預期，創15個月來最小降幅。分析指，6月CPI料持續回升，全年PPI跌幅預測維持在1%之內。投行高盛呼籲，中國下一步需要更深入的財政改革，以支撐經濟。

國家發改委曾料今年CPI將溫和回升，商品服務需求會持續恢復。國家統計局昨解讀數據稱，5月扣除食品和能源價格的核心CPI按年仍增0.6%，持續保持溫和上漲。食品價格降幅收窄0.7個百分點至2%，當中，豬肉和鮮菜價格分別漲4.6%和2.3%，漲幅均有擴大，連續兩個月回升；旅遊相關價格升幅也擴至4.2%。

按月來看，5月CPI轉降0.1%。不過，大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒認為，內地5月物價表現或反映經濟動力略有回穩迹象，CPI主要或受南方暴雨天氣及生豬產能調減等因素影響，令食品價格降幅收窄，非食品價格升幅則較穩定。食品價格去年下半年處於較低水平，基數效應料逐步浮現，加上近日內地推出大規模設備及消費品「以舊換新」政策，或有助推動耐用商品需求，料今年內地CPI通脹有0.7%的溫和升幅。

野村證券報告亦指，鑑於6月首11日豬肉批發價格按年急漲20.5%，抵銷端午節期間休閒服務活動疲軟及汽車價格下調的影響，預計6月CPI按年小幅回升至0.4%。同月PPI跌勢可能進一步收斂至0.7%，全年PPI維持估跌0.8%，主因去年同期基數較低。

大華銀行則估今年PPI通縮步伐可望放緩，但若油價持續低迷，或導致PPI改善速度比預期慢，尤其是有些行業產能過剩對製成品價格造成壓力，另美國對中國商品加徵關稅可能進一步推遲價格復甦。

儘管5月PPI按年計連跌20個月，引發部分業界人士擔心需求不足的問題，但國統局城市司首席統計師董莉娟指，PPI按月已跌轉升，上月漲0.2%，改變此前連續6個月降勢，因部分國際大宗商品價格上行及內地工業品市場供需關係改善等因素帶來影響。如內地有色金屬冶煉及壓延加工業價格增3.9%，其中銅冶煉、鋁冶煉、金冶煉價格分別升7%、3.4%、2.8%。

以重振樓市及穩定就業市場為前提，內地年初以來救市措施均致力提振需求。世界銀行近日調高今年內地經濟增長預測，由原本估升4.5%進一步上調至升4.8%，明、後兩年則料升4.1%及4%。該行提及，內地通脹有企穩迹象，但消費者信心仍疲弱，繼續影響消費增速。換言之，內地低通脹壓力尚未消退。

外媒引述高盛分析指，在即將於7月召開的中央委員會第三次全體會議(三中全會)之前，市場對支持政策的期待特別強烈。該行建議政府可考慮短期措施，包括增加地方政府的借貸和資金流動性，降低地方政府融資工具的風險。長遠而言，提議內地進行重大稅收改革，並應在多年框架內對現有改革持續推進和深化。