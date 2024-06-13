【東方日報產評】消費需求續恢復　華經濟擺脫通縮

內地消費物價連月溫和上漲，反映消費需求持續恢復。隨着當局季內加大放寬對房地產調控的力度，房地產市場流動性有望改善，既有助房企應對債務危機及行業冷鋒，也能緩減居民與企業對前景的擔憂，內部需求回揚，物價有序回升，則中國重蹈日本長期通縮之說將不攻自破。

去年內地經濟復甦步伐未如預期，加上房地產與地方政府債務危機持續發酵，再遇到美國嚴厲打壓，拖累民營經濟景氣，而居民與企業的消費及投資需求受打擊，令內部需求疲弱，持續多月的低通脹，有形成通縮勢頭之虞，更有輿論擔心中國將步日本後塵，走進長期通縮的迷失歲月。

其實影響中國通脹表現的，除了內地因素外，全球大宗商品與食品價格回落，以及供應鏈緊張狀況緩解，亦發揮了作用。不過，觀乎本季大宗商品價格回升，且紅海危機下貨運價格回升，5月通脹數據說明通縮壓力已緩減，與出口、非官方製造業及服務業採購經理指數持續向好的趨勢相脗合，物價有序溫和回揚的趨勢已逐漸形成。

且內地物價見底的原因，乃當局次季逐步放鬆房地產調控，同時加大消費品「以舊換新」等政策的力度。當市場供應與需求趨向平衡，企業信心修復的同時，消費與投資意欲增強，通脹持續溫和回升可以預期。

有別於歐美的高通脹威脅未消，內地通脹維持溫和增長，有利居民生活水平穩定，也意味未來當局仍有充足的政策空間和豐富的工具儲備可用。本月內地仍有機會減息或降準，以保持流動性充裕，引導信貸合理增長，均衡投放，以保持社會融資規模、貨幣供應量，與經濟增長和價格水平預期目標相匹配，也可視作為應對地緣政治不穩預留政策空間。

威脅經濟復甦的通縮陰霾逐步消失，將為中國資產價格見底回升提供更大的動力。事實上，次季以來外資重新流入中國市場，相信現象僅處開端，隨着下半年內地經濟保持穩定增長勢態，中國資產價格有望繼續「解凍」，以中國資產主導的港股走勢亦有望改善。

另一點得注意乃中國汽車業正從電動化走向智能化，未來有望進一步推動產業向高端發展，即使歐美向華汽車產品加徵高關稅，亦改變不了內地這門重工業持續升級改造的大方向。諸如此類的技術創新、產業升級，將支持整體生產力水平不斷提升，官方提出的「新質生產力」會不斷湧現，有力支持內地經濟維持以相對其他主要經濟體較快的速度增長，加強國際競爭力，從而排除重演日本經濟長年低迷的可能性。

今年已過近半，中國經濟復甦展現更大動力，誠然是世界經濟的正面趨勢。不過，下半年美國迎來大選，政治因素說不定影響貨幣政策，從而扭曲市場運作，所指的是為保美元匯率穩定和美國發債能力，美國利率繼續應減不減，變相加大經濟硬着陸風險。中國只有堅持走自身發展道路，並積極拓展非美經濟圈，期望能為世界治理經濟提供有效的方案。