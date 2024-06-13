鄧建初：人有人格股有股路　捨易取難勝算低

蘿蔔青菜，各有所愛。任何股票也有對之垂青的股民，然而付出卻未必有合理回報，股民如果能了解個別股票之特性，炒股勝算率應會提高不少。

揀選波幅夠大，較易上升的股票，非要花時間研究不可。或是跟隨有真材實料之分析，才可長期跑贏大市。

股票有龍頭鳳尾之分，從以往之股票運行模式引證，一個板塊上移，往往是龍頭先行大升。二線股接力而上，升幅短而略淺。最後鳳尾股閃升，然後急速滑落。

初哥在股票市場打滾多年，察覺散戶總是在龍頭股起步時不敢及時購入，左顧右盼，等升至一定程度才追入剛上升的同類二線股。嘗了甜頭便沾沾自喜，以為無限風光在眼前。當鳳尾股閃升急速回落時，波及二線股同步下跌，錯失了適時套取利潤的最佳時機。更甚者是本來想進行短炒，因望見曾上升至高位，眼見回吐甚多，於是改而採取長揸的策略，違背了當初的原意。

正所謂人有人格，股有股路，股票走勢有一定程度反映了當事人的處事手法，勤做功課自可明瞭何種股票易炒或難炒。要找出容易上升的股票來炒，是經常贏錢的不二法門。難炒股唯一值博時機，是當同類易炒股飆升時，可購入難炒股，待其急升時，採取速戰速決策略，趁高先行獲利，再重回易炒股，勝算提高不少。遺憾的是，散戶都喜歡揸難炒股，難怪一腔熱情總換來了澆頭冷水。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)