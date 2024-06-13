博通調高AI晶片收入預測　跟英偉達「1拆10」　市後勁升14%

美國晶片公司博通(Broadcom)第二財季業績優於預期，同時緊隨英偉達(Nvidia)的步伐，在季績理想及近期股價大升下，宣布把股份「1拆10」，股價在市後延長交易時段漲14.6%至1,714.19美元。

期內，收入124.9億美元，比市場預期的120.3億美元為高；純利21.21億美元，按年減少39.06%；不過經調整純利增長20.16%，至近54億美元；經調整每股盈利10.96美元，好過市場預期的10.84美元。博通是受益於人工智能(AI)熱潮的晶片製造商之一，其AI產品收入達到創紀錄的31億美元。

業績指引方面，博通調高2024財年收入預測，由原先預計的500億美元，升至約510億美元，勝市場普遍預期的504.2億美元。公司並預計，2024年AI相關晶片收入將達110億美元，比先前預測的100億美元為高。

博通計劃在7月12日市後進行股份「1拆10」，拆股後股票將於7月15日開始交易。財務總監Kirsten Spears表示，拆股將使投資者及員工更容易獲得博通股票。