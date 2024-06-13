許繹彬：內地再推救市措施　港股始能重新振作

話說未完，港股在端午節假後，突然呈現弱勢，假期後一開市承人民幣匯率忽然轉弱，恒指一開市便跌出10天線(即約18,300點)；其後，內地不但沒有好消息出現，反而引致大市向下的壞消息接踵而來，迫使港股再度下試50天線(即約17,868點)。

首先，本地樓市在今年財政預算案宣布撤辣後，確實令冰封多年的樓市呈現解凍，有份投資物業的投資者曾有一刻展現笑容；但是次樓市反彈並非持續性，香港樓價指數原來已經連跌6周，20個本港大型二手屋苑中，有11個的估價在過去一個月呈現跌勢，藍籌屋苑馬鞍山新港城及鴨脷洲海怡半島跌幅最大，按月分別挫約4%及約3.9%。更意想不到的是，是次跌幅已超越撤辣前水平，更齊創逾5年來新低。

筆者認為，港股於上一個月在氣勢如虹及高達2,000億港元的成交下，恒指一度逼近20,000點，高見19,706點；但在本月內地無甚消息滋潤下，恒指後勁不繼，氣勢全消；不經不覺在上一個交易日對比上月高位，已經回落近2,000點。從圖表分析來看，回調至50天線亦屬正常現象。

不過，筆者有感這2,000點的下調，摧毀部分股份，紛紛下跌至月低及新低，確令人有點難以置信，如一向在芸芸股份中，走勢一向表現堅挺的濠賭股，在數個交易日已跌至體無完膚，股價完全走樣。