許繹彬：內地再推救市措施 港股始能重新振作
2024年06月13日 10:19
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（中新社圖片）
耀才證券(01428)執行董事兼行政總裁許繹彬表示，屈指一算，「六絕月」已過一半，在本月伊始時確實令人一度充滿憧憬。事緣在本月首周，港股曾於18,000點邊緣，反彈至18,800點；但可惜內地再沒有推出新一輪救市措施，令資金流入港股的力度突然減慢，驅使港股成交在「六絕月」持續萎縮，港股走勢變得不實在。
話說未完，港股在端午節假後，突然呈現弱勢，假期後一開市承人民幣匯率忽然轉弱，恒指一開市便跌出10天線(即約18,300點)；其後，內地不但沒有好消息出現，反而引致大市向下的壞消息接踵而來，迫使港股再度下試50天線(即約17,868點)。
首先，本地樓市在今年財政預算案宣布撤辣後，確實令冰封多年的樓市呈現解凍，有份投資物業的投資者曾有一刻展現笑容；但是次樓市反彈並非持續性，香港樓價指數原來已經連跌6周，20個本港大型二手屋苑中，有11個的估價在過去一個月呈現跌勢，藍籌屋苑馬鞍山新港城及鴨脷洲海怡半島跌幅最大，按月分別挫約4%及約3.9%。更意想不到的是，是次跌幅已超越撤辣前水平，更齊創逾5年來新低。
數據一出，在港上市的藍籌地產及收租股，恒隆地產(00010)、恒基地產(00012)、新鴻基地產(00016)及領匯(00823)，在本周跌幅暫屬藍籌之冠。惟禍不單行，內地端午節假期人均旅遊消費較2019年疫情前水平為低，下降約12%，反映在多次救市措施下，內需仍然偏弱，消費明顯趨向審慎，令外界認為經濟復甦步伐不似預期。
此外，久違的內房問題本已停止發酵一段時間，投資者以為內房問題終可「大步檻過」，但原來言之尚早，因本周總部扎根於杭州的內房企業德信中國(02019)周二(11日)中途突然停牌，收市後交代原來被香港高等法院勒令清盤一事，正式步中國恒大(03333)在1月底被頒令清盤的後塵。消息一出，令市場再度憂慮內房違約問題可能重現，令今年一度重拾升軌的內房股再現跌浪。未來港股相信只能呈現反彈便有沽壓的拉鋸局面，除非內地再有救市措施，港股才能重新振作。
筆者認為，港股於上一個月在氣勢如虹及高達2,000億港元的成交下，恒指一度逼近20,000點，高見19,706點；但在本月內地無甚消息滋潤下，恒指後勁不繼，氣勢全消；不經不覺在上一個交易日對比上月高位，已經回落近2,000點。從圖表分析來看，回調至50天線亦屬正常現象。
不過，筆者有感這2,000點的下調，摧毀部分股份，紛紛下跌至月低及新低，確令人有點難以置信，如一向在芸芸股份中，走勢一向表現堅挺的濠賭股，在數個交易日已跌至體無完膚，股價完全走樣。