調查：近7成港人指醫療開支上漲　或礙實現財務目標

《宏利亞洲康健調查》的最新結果顯示，香港市民對未來十年在財務、精神和身體健康方面達到理想水平的信心存在顯著落差。其中，大多數受訪者提到醫療費用上漲，或影響他們實現理想財務狀況。

在1至100的評分標準中，受訪者的目標是在經濟和精神健康方面達到85分，在身體健康方面達到86分。然而，他們的期望卻有所落空，估計財務、精神和身體健康的得分分別只能達到70分、71分和71分，分別相差15分、14分和15 分，反映大眾在實現個人健康可能面對不同程度的挑戰。

調查被問及影響其實現理想財務狀況的阻力時，69%的受訪者提到了醫療費用的上漲。在過去的一年中，他們感受到醫療開支急增了18%，尤其在門診服務（22%）、藥物（15%）和預防性護理（14%）等方面，加劇了人們的擔憂。這些數字凸顯了醫療費用對個人造成的沉重經濟壓力，從而對其財務狀況產生了負面影響。

調查發現，為了應對醫療費用不斷上漲的影響，本港受訪者採取了各種措施，包括更加注意飲食（41%）、使用較便宜的醫療服務（25%）、推遲或放棄身體檢查（19%），以及選擇保費較低、保障較少的醫療保險計劃（18%）。而壓力（34%）和焦慮（28%）被視為影響未來精神健康的兩大主要因素。

調查亦揭示了公眾的養兒防老觀念有所轉變。育有子女或打算生育的本港成年受訪者中，約有37%表示不會指望子女在其晚年時提供經濟支援。隨着這一觀念的改變，70%已婚並育有子女的受訪者計劃推遲退休年齡，這一趨勢可能影響人們對退休規劃產品和服務的期望。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，鑑於醫療成本不斷上漲和由此衍生的經濟壓力，再加上精神健康問題日趨普遍，香港市民必須重新審視維持整體健康的方法。他又鼓勵市民，積極前瞻的財務規劃有助應對人生各階段的不同需要，故不應局限於單純儲蓄，更應該以明智和高瞻遠矚的方法進行理財規劃。

宏利今年1至2月對香港逾1,000名25至60歲的成年人進行問卷調查，了解他們對十年後在財務、精神和身體健康方面達到理想水平的信心。