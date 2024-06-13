郭家耀：港股支持位17500點 電力股首選潤電
2024年06月13日 11:43
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美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，預計今年內只會減息一次。獨立股評人郭家耀指，目前市場對11月會減息充滿信心，利好股市，美國10年期債息亦回落至4.3厘水平，相信對港股有一定幫助，但未能單靠減息憧憬帶動港股，他表示，港股現時於17,500點有支持，後市仍需配合內地的政策消息，如於三中全會前後落實大手政策，港股才有機會組織新一輪升浪，重返19,000點樓上。
歐盟於今年7月4日起，將對進口中國製電動車徵收最高38.1%臨時關稅，其中比亞迪(01211)只被加徵關稅低於其他同行約17.4%，郭表示，因成本優勢，縱使徵收關稅，比亞迪在歐洲當地的競爭力仍顯著。不過，目前在歐洲市場佔比較低，因此後續在政策、市場發展方面仍有不明朗因素。整體而言，因關稅對比亞迪影響較少，料較大機會可跑贏同行。
內地北方遇上今年以來最強的高溫天氣，市場憧憬用電量上升，郭表示市場看好新能源發電的發展，對供電量的穩定性有所提高，而他則首選華潤電力(00836)，因該公司在綠色能源發電的市場佔比較高，而且在算力中心方面有較大的用電需求，料可受惠該投資浪潮，加上目前估值相宜，後市仍有進一步上升空間。