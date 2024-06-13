郭家耀：港股支持位17500點　電力股首選潤電

美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，預計今年內只會減息一次。獨立股評人郭家耀指，目前市場對11月會減息充滿信心，利好股市，美國10年期債息亦回落至4.3厘水平，相信對港股有一定幫助，但未能單靠減息憧憬帶動港股，他表示，港股現時於17,500點有支持，後市仍需配合內地的政策消息，如於三中全會前後落實大手政策，港股才有機會組織新一輪升浪，重返19,000點樓上。