【產經直播】美聯儲9月減息機會大？環球股市點部署？

美國聯儲局一如市場預期，維持利率不變。最新出爐的利率點陣圖成市場焦點，反映聯儲局官員預期今年只減息一次，少於3月時預測的3次。主席鮑威爾在會後記者會上表示，通脹雖正在放緩，但仍太高，未有足夠信心減息。美議息結果公布後，拖累道指倒跌，但標指及納指仍績創收市新高；而美匯及美國10年期債息則跌幅收窄。市場對9月減息的預期升溫，利率期貨顯示，9月減息機會率升至6成。美聯儲取態該如何解讀？美股將何去何從？

此外，日本央行亦將於本周五(14日)議息，當局正陷兩難局面，一方面不樂見日圓急速貶值，另一方面日本首季經濟陷負增長，一旦加息恐打擊經濟復甦勢頭。市場普遍預期今次日本央行不會加息，但則會討論縮減每月購買約6萬億日圓國債的規模。日圓弱勢仍會持續？日股能否突破上落區間？如何利用南方東英日經225指數產品系列，捕捉日股波動？

美聯儲議息結果塵埃落定後，美匯指數回落至105樓下，對人民幣有利？能否帶動港股反彈？恒指昨三連跌兼跌穿萬八點關，而國指、科指則齊見5周低位，但北水仍淨入逾68億元。據報截至周二，北水今年淨買入港股已累計超過3213億元，超去年全年的3188億元。港股仍值得趁低吸納？恒指較5月下旬高位已回落近9％，吸納時機到？

受美國5月消費物價指數(CPI)較預期溫和所帶動，比特幣隔晚曾觸及70000美元，但隨著美聯儲議息結果出爐，點陣圖反映今年或只減息一次，升勢則有所放緩，後市會點走？國際金價同樣先升後回順，早段現貨金一度升逾1％，其後由高位回落，收市報2324.98美元，升0.35%。黃金有何部署策略？

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