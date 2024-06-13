滙豐維持最優惠利率5.875厘　業界料港年底始有機會減息

滙豐銀行宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前5.875厘的水平。滙豐對上一次於2023年7月28日調整最優惠利率，當時加息12.5點子。

中原按揭董事總經理王美鳳指，現時美國利率政策較主要取決於通脹走勢、經濟狀況及勞動市場表現，美國通脹率進展停滯，需再等待通脹數字呈現回落走勢，加上美國經濟數字平穩，促使美國減息步伐延後，預期美國較大機會於今年9月啟動減息，年內減息次數或達1至2次介乎0.25厘至0.5厘。

她續指，基於港息在對上加息周期跟隨美息之加幅明顯較少(美國聯邦利率加幅累計達5.25厘、港P加幅僅達0.875厘)，若美國於今年9月減息，料需待港元拆息逐步下降一定幅度，本港最優惠利率(P)及按息才可回落，預期現時本港主要按息4.125%在今年大致橫行，本港減息周期有機會於年底至明年首季啟動，屆時本港按息有機會回落至4%或以下水平。

樓巿方面，王指未來息率有機會回落之預期將逐步為下半年樓市增添利好因素，若美國於9月啟動減息，港元拆息有機會於第4季有所回落減低銀行資金成本壓力，有利改善銀行樓按取態。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明則指，5月份美國消費者物價指數（CPI）連跌2個月至3.3%，但與目標2%仍有距離，現時美國就業增長依然強勁，而油價以及房價指數仍高企，加上俄烏以巴等地緣政治問題，以及紅海危機令通脹前景仍存在不確定性。由於首季通脹進展出現停滯，使減息時機有所延遲，聯儲局點陣圖亦顯示，今年減息規模將由3月時預測減息3次共0.75厘，縮減至1次0.25厘。

至於聯儲局何時才開始減息，曹氏稱，美國由6月開始放慢資產負債表(QT)縮減速度，初步減息信號已出現，而加拿大央行以及歐洲央行於本月初先後宣布降息，相信聯儲局仍有理據於年內進行首次減息，估計聯儲局視乎未來通脹、金融市場以及勞動力市場走勢，不排除最快於第三季開始減息，如美息下跌，本港拆息或跟隨回落至4厘水平。曹認為本港銀行會視乎拆息走勢、多項外部因素以及自身策略而決定減息步伐，最優惠利率（P）或有輕微下調空間。

另外，曹表示年內本港銀行新造按揭息率將維持4厘或以上水平，有意置業人士仍需留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。