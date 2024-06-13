「沽空大師」錢隆斯：正值揭露公司造假好時機　惟「空軍」吸資難

外媒報道，從太陽能股到數據中心，有「沽空大師」之稱的著名對沖基金經理錢隆斯(Jim Chanos)為「空軍」有很多機會。問題是，好像他這類看跌的基金經理仍難以籌集資金。

早於2001年因揭發美國能源交易商安隆(Enron)造假而聲名大噪的錢隆斯再度哀嘆，現在是「欺詐的黃金時代」，股市持續上升令許多公司估值膨脹。他指，家居太陽能股現時每季都燒掉數百萬美元，傳統數據中心有可能成為人工智能(AI)革命大輸家，因為它們的基礎設施或無法與更新的技術兼容。

錢隆斯接受外媒訪問時表示，「有這麼多公司在耍花招，試圖在投資者身上佔便宜，所以我們比以往任何時候都更需要空軍。」

雖然做淡的機會很多，但機構投資者無興趣把錢投放到看跌策略，這是包括錢隆斯本人在內的「空軍」面臨困境的原因之一。他去年底宣布，把近40年前成立的對沖基金轉型為家族辦公室。資產規模已由2008年的逾60億美元，減少至不到2億美元。

雖然錢隆斯稱，現在是揭露公司造假的好時機，但他認為沽空策略短期內不會吸引大量資金。「這更難，無人想這樣做。」他指出，低利率時代及持續15年的牛市，是沽空對沖基金隊伍不斷萎縮的主要原因。