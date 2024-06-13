中銀香港：聯儲局仍需時觀察通脹　年內料僅減息1次

美國聯儲局一如預期維持聯邦基金利率區間在5.25至5.5厘不變；利率點陣圖顯示官員分別上調今明兩年的利率中位數預測至5.1%及4.1%，並上調通脹預測。中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管張詩琪認為，議息結果反映了美國聯儲局對通脹回落進度抱謹慎態度，並需要時間觀察才能啟動減息周期。

張認為，是次利率點陣圖中兩個變化值得留意。第一，今年底利率中位數從3月時預估的4.6厘上調至5.1厘，以每次減息0.25厘推算，代表今年內只有一次的減息可能。第二，相比3月的利率點陣圖委員對利率看法的分布，整體委員亦上調了對2024年底中位數的預測，看法較一致，相反對於明年利率看法具較大的差異。議息會議後，利率期貨合約顯示，市場預期美聯儲9月減息25基點的機率不足65%，相反11月減息的可能性上升至100%。從此可見，市場已對於美聯儲維持目前利率水平一段時間有一定預期。

委員指出經濟前景存在不確定性，仍高度關注通脹情況，同時分別調高今年整體及核心個人消費開支平減指數至2.6%及2.8%。她認為，基於現時美國就業市場及經濟強勁，且通脹存韌性下，聯儲局仍需要時間確認通脹有序回落至目標水平才會開始減息。

她續指，聯儲局目前既要平衡利率水平對經濟增長的影響，亦要避免在減息開始後通脹出現反彈。若聯儲局過早開始減息，融資成本下降，在經濟支持的情況下或會令企業增加投資，不排除令通脹更難回落至目標水平甚或會反彈，即使開始了減息也可能要調頭加息，反會影響投資者的信心。故此，聯儲局需要時間觀察並以偏鷹的取態先行管理市場預期。在經濟溫和增長及通脹有望回落下，她預期將有利股票市場中長線的表現。然而，美股已處於歷史新高，投資者要慎防不同影響減息預期的數據為美股帶來的波動性。