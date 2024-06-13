利嘉閣：樓市下半年或量價齊跌　全年最多料冧價一成

2024年上半年進入尾聲，利嘉閣地產總結期內樓市表現，首季曾因全面撤辣而「量價齊升」，惟只是曇花一現。該行總裁廖偉強表示，多個不利因素充斥樓市，對下半年市況不樂觀，或陷入「量價齊跌」的惡劣困境，預測今年樓價一定下跌，全年有機會跌8至10%。

他指，單靠撤辣使樓市持續向上的動力不足，最心急入市的購買力被消化後，市場便輾轉回軟。同時，多個不利樓市因素包括一手貨尾貨高，發展商減價促銷影響二手樓價，息口高企削弱市民消費意欲等影響，預計短期內樓市必然受到衝擊。受制於外圍局勢，息口變動等，加上目前新盤庫存量或需1至2年方能消化，相信樓價不容易反彈，需要待更強利好因素令市民置業信心回升，才可期望樓價見底回升。

故此，他預測上半年樓價會錄得約5%跌幅，下半年繼續跌。他亦補充，長遠仍看好香港樓市在內地經濟復甦刺激下，可轉趨平穩向好發展。

回顧上半年市況，利嘉閣地產董事徐志華表示，上半年截至6月11日，整體私宅買賣登記共有23,013宗，涉及金額約2,113.62億元，預計整個上半年最終料達26,409宗及2,433.14億元，將較去年下半年的15,060宗及1,395.18億元分別上升75%及74%。單計一手市場，受惠於撤辣，上半年一手私宅買賣登記累計已錄8,605宗，預期整個上半年最終可錄9,068宗，料較去年下半年大增1.2倍，創近5個「半年度」新高。

至於租金表現方面，在專才持續抵港及本地大學吸納更多留學生支撐下，預期下半年租金升幅將與樓價背馳。其中，中小型住宅租金料再漲3%，全年預計至少升6%。而豪宅租金下半年也看升1.5%，全年料升近3.5%。此外，該行於今年3月曾錄的3.3億元的營業額，創歷史單月新高，目前分店數目有約190間，人手約2,200人。