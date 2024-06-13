安永料港上半年IPO集資121億　按年跌3成

安永大中華區發布《中國內地和香港IPO市場》報告指出，全球上半年IPO活動持續放緩，共有532家企業在全球上市，集資517億美元。與去年同期相比，IPO宗數和集資額分別下降15%和17%。美國和印度市場IPO活動表現略優於全球。

上半年，香港市場預計共有28家公司首發上市，集資額121億港元，較去年同期分別下降3%和32%。由於利率持續高企和全球宏觀經濟增長放緩，企業在股票發行數量和集資額方面較克制。但港股於第二季，尤其是5月份開始回升，流動性等各項市場指標逐漸改善，投資者情緒有所提升。第二季IPO宗數和集資額按季分別上升33%和52%。就具體行業來看，科技企業IPO宗數及集資額均列首位。期內亦有第一家特專科技企業通過18C章上市。

內地方面，上半年A股市場預計共有44家公司首發上市，集資329億人民幣，IPO宗數及集資額按年分別下降75%及84%。期內，創業板及上海主板分別位列IPO宗數和集資額第一。上半年專精特新企業[1]的IPO宗數和集資額佔比分別達48%及35%，為同比歷年最高。