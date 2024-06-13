X Wallet App註冊人數急增逾3倍　結合借貸支付全港獨有

【營業資訊】X Wallet是現時香港市場上唯一結合借貸及支付功能的應用程式(App)，其產品、服務、功能及介面已全面升級，以全新形象為大家帶來全新機遇。X Wallet App(簡稱「X Wallet」)提供多元化的金融產品，由「X Lend」真A.I.秒批貸款，到「X Pay」先買後付功能，無論你是在創業路上需要支援，還是日常生活所需，X Wallet都能一站式滿足你不同人生階段的資金需求。

女星Mandy詮釋「X個可能 X Wallet」

為突出X Wallet在金融科技領域的創新和活力，公司特意邀請新一代廣告明星譚旻萱(Mandy)為大家介紹該App的全新功能。Mandy亦以積極及活力的形象，鼓勵大家勇於追求夢想，充分發掘自我潛能；善用此App，只需5秒就能開創無限可能。

零在金融執行董事及聯合創辦人周厚誠(Carlos)稱，零在金融早着先機，於10年前已開始研發以金融科技為核心的借貸服務，並推出全港首個A.I秒批貸款應用程式。由3年前的15秒批核，到去年的5秒成就夢想，再升級至現時，透過A.I. 5秒閃批，客戶隨時隨地都可經轉數快獲取資金。

X Wallet的多元金融服務及持續創新，帶動X Lend業務穩健增長，貸款金額按年增長近兩成；同時，受惠X Pay推出，今年上半年X Wallet App註冊人數較上年同期急增超過3倍。升級版的X Wallet App，配合新推出的品牌廣告及一系列優惠活動，相信可令更多客戶了解到公司優勢。預期在3年內註冊人數有機會突破50萬。

該企業務副總裁余洋帆(Eric)指，X Pay的「先買後付」模式為客戶的購買力注入更大動力，同時客製化的推廣方案有效吸引目標客群，協助商戶捕捉更大商機。因此推出僅一年，市場反應已超乎預期。X Pay由推出至今，參與商戶量按月平均以雙位數增長，客戶人數按月平均增長更超過七成，當中以電子及女裝服飾類最受X Pay客戶歡迎。X Pay不僅能滿足客戶由食、買、玩到日常生活所需；更會透過不同優惠讓客戶「一路Pay、一路賺」。另外，數據顯示，14%客戶在購物時使用多於一張信用卡進行單筆交易，從而最大限度地發揮X Pay的靈活性。加上「免息分三期」服務，能使其在資金調配上更具彈性，預期2024年下半年，X Pay客戶人數將翻倍。

X Wallet與香港零售業共同前行及發展，將透過與不同行業的夥伴合作擴大服務，令更多商戶及客戶享受到X Wallet App的便捷及優惠。同時，X Pay利用金融科技延伸出新的客戶生態圈，不僅令X Wallet有效發掘優質新客戶群，還能根據中小企業務發展及市場需求，提供客製化貸款方案。隨着金融科技普及，X Wallet希望在不久將來為亞洲消費者帶來新的金融服務體驗，並在貸款業務穩健向前的基礎上，進一步探索金融領域的藍海，以多元化服務吸納更多資金，從而將資源投放在創新研發及技術升級，形成X Wallet獨有並可持續發展的資源循環模式。

加強消費者防騙意識

近年金融騙案日益嚴重，為確保客戶能安心享受金融科技帶來的便利，X Wallet除了專注於技術和業務發展外，亦通過網站和社交媒體加強客戶在防騙意識上的教育。公司相信只有科技與安全並重，才能贏得客戶信任。