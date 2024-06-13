中原王美鳳：美減息後需待港元拆息回落　港P方可下調

美國聯儲局維持聯邦基金利率不變。中原按揭董事總經理王美鳳預期，美國較大機會於今年9月啟動減息，年內減息次數或達1至2次介乎0.25厘至0.5厘。基於港息在對上加息周期跟隨美息之加幅明顯較少，若美國於今年9月減息，料需待港元拆息逐步下降一定幅度，本港最優惠利率(P)及按息才可回落，預期現時本港主要按息4.125厘在今年大致橫行，本港減息周期有機會於年底至明年首季啟動，屆時本港按息有機會回落至4厘或以下水平。

對樓巿方面，王美鳳續指，第2季樓市交投有所回軟，美國延後減息令本港減息時間亦將延後、銀行削減按揭優惠及個別銀行收緊按揭審批等消息對樓市氣氛構成影響，轉為觀望之買家增多，加上新盤持續低價銷售策略令二手樓價受壓；然而，政府為樓市撤辣後，樓市已解除綑綁而重拾動力，市場出現各方面的潛在購買力，雖然上述因素令樓市將出現短暫整固期，但基於不少買家趁現有時機覓筍盤、入市心頭好，樓市交投仍錄優於撤辣前的健康流轉量。

減息步伐雖延後但未來息率有機會回落之預期將逐步為下半年樓市增添利好因素，若美國於9月啟動減息，港元拆息有機會於第4季有所回落減低銀行資金成本壓力，有利改善銀行樓按取態。