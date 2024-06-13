瑜一‧天海加推50伙一房戶　折實入場費725萬起

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周四(13日)上載價單4號，提供50伙一房單位，折實平均呎價約22,916元，折實入場費為725.34萬元，均屬於該期數目前已推出的4張價單之中最低。

集團銷售總監封海倫表示，有見於項目一房戶型幾近沽清，故壓軸推出全盤最後50伙一房單位，此批單位為第IB座的B及C室，全數享內園景觀，實用面積介乎311至338方呎，折實價由725.34萬至848.82萬元，折實呎價由21,782至25,113元。

價單所見，新一批單位售價已下調。以價單4號的第1B座6樓B室為例，實用面積333方呎一房，向北望內景，折實呎價約22,130元。參考同層第1B座6樓E室，向西北望樓景為主，實用面積364方呎一房，於去年5月價單1號的折實呎價約22,665元。新推的B室相比下呎價低約2.3%。該盤同日修訂價單1號，為一房戶型增加1%折扣。

資料顯示，該期數對上一張於去年11月推出的價單3號，折實平均呎價約31,928元，涉及單位以中高層為主。發展商指，整個瑜一系列目前已累售458伙，套現逾79億元。