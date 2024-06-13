安永料今年港股新股上市宗數打入全球三甲

港股表現今年陰晴不定，連帶新股集資活動亦跑輸不少環球主要市場。會計師樓安永統計，今年上半年香港交易所的新股集資額按年跌32%至16億美元(約121億港元)，排全球第10；新股上市宗數則跌3%至28宗，排全球第4。不過安永對今年全年的集資表現審慎樂觀，料宗數有機會打入全球三甲，介乎50至60宗，最樂觀則見80宗，而集資額最盡將錄500億元。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮解釋，作出上述推算的原因是留意到在內地限制新股上市的前提下，部份企業或者會轉跑道以「先H後A」的方法上市。

他提及，觀乎現時有42間國內企業獲批備案來港上市，備案中的企業亦有82間，數目可觀，加上不少監管機構、保薦人以及中介者均着力推動相關企業上市，所以希望他們能夠趕及於今年底前在港掛牌。

話雖如此，細看上半年在港上市的集資額度平均只有4.31億元，按年跌30%，反映企業集資額度較低。蔡偉榮則指是因企業自身因應市況調低了估值所致，又估計情況有機會持續。

被問到下半年會否看到有逾25億乃至50億之上的「大型新股」來港上市，他則表示見到已經在A股掛牌的大型內地企業要來港上市，惟要先解決價差問題，又指按現時市況氣氛來看，「要支持A股股價有10元，H股有8元是非常辛苦」。

不過他相信未來一定有集資50億元的新股亮相，但要視乎美國減息等時機，更甚可能要待明年才可落實上市。

談到今日(13日)首隻新股透過特專科技公司(俗稱18C) 的機制上市，他指其股價首日表現算是不俗，惟估計最終透過相關機制上市的企業數目偏少，料今年最多只有三隻，原因是其入場門檻不低， 「做到18C自然都會考慮到喺主板上市，所以等得嘅多數都會等」。

轉看內地新股市場情況，安永指上半年A股市場共有44家公司首發上市，籌資329億人民幣，IPO數量及籌資額按年分別下降75%及84%。期內，專精特新企業的新股數量和籌資額佔比分別達48%及35%，屬歷年最高。

至於綜觀全球今年上半年合共有532間企業上市，集資517億美元(約4,032億港元)，數量和集資額按年分別下跌15%和17%。