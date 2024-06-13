巨濤海洋石油旗下公司遭美國列SDN清單　明復牌

指定國民清單(「SDN清單」)。

根據網站上可獲得的資料，該公司進一步瞭解到，2021年4月15日的第14024號行政命令

第1(a)(vi)(B)節規定：「凡位於美國境內的、此後進入美國境內的、或現在或此後由任何美國人士佔有或控制的、經財政部長確定為向根據該命令被凍結財產和財產權益的人士提供實質援助、贊助或提供財政、物質或技術支持或提供商品或服務的任何人士的財產和財產權益，均應予以凍結，不得轉讓、支付、出口、提取或以其他方式處理。」

該公司稿，蓬萊巨濤主要從事海洋石油、天然氣生產開發設施，港口機械，石油化工設備以及鋼結構物的設計、製造、安裝和維修；海事後勤服務以及碼頭和倉儲服務等業務。據該公司所知，該公司及該集團在美國沒有任何資產或業務。該集團當前客戶可能包括美國人士，但初步粗略評估或會涉及的金額可能並不重大。

雖然該公司正就蓬萊巨濤被列入OFAC的SDN名單的影響進行進一步評估，但初步評估是其可能會對該集團的業務和前景產生潛在的不利影響。將持續關注和跟進事件的後續發展情況，進一步分析和評估該事項對本公司的潛在影響，並持續與各相關方進行溝通，做好各項應對工作。

應該公司要求，公司股份於2024年6月13日(星期四)上午九時十一分起，在聯交所短暫停牌，以待本公司刊發公告。該公司已向聯交所遞交申請，以於2024年6月14日(星期五)上午九時正起該公司股份恢復買賣。