南韓推公屋新政誘新婚夫婦生B　生得愈多住得愈耐？

外媒報道，近日南韓首爾出台應對生育率低下的新規，計劃自今年起的未來3年內向新婚夫婦提供4,396個公屋單位，2026年後每年提供4,000個。首爾每年有3.6萬對新婚夫婦，意味其中十分一能夠上公屋。

新規表明，新婚夫婦以全租形式入住後，生育子女人數愈多，可以居住的年限愈長，20年後更可以以市價80%價格買下單位。新規旨在減輕導致新婚夫婦生育困難的最大障礙，即房屋負擔。

南韓似乎面臨不採取措施、國家就會崩潰的滅絕危機。今年第一季總和生育率(即一名女性育齡期生育嬰兒的數目)為0.76，按年減少0.06，也是南韓第一季總和生育率首次跌穿0.8，3月新生兒人數自有統計以來首次跌穿2萬名。

雖然淪為全球生育率墊底的國家，但南韓卻仍有許多不利於多子女家庭的制度。其中，針對20歲以下子女的所得稅減免額僅150萬韓圜(約8,535港元)，連續16年不變；多子女家庭買車減免購置稅制度自2010年實施以來，減免額也15年未曾改動。情形與主要發達國家為提高生育率，在房屋供應、稅制上更照顧家庭的做法形成強烈對比。