新盤周四錄5宗成交 屯門大項目明起收票
2024年06月13日 21:26
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新盤市場交投放緩，周四(13日)暫僅錄約5宗成交。屯門大型項目新一期示範單位對外開放後，市場反應理想，周五(14日)起正式收票。
●屯門NOVO LAND第3B期示位料兩日錄6,000個參觀人次
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周四(13日)公布昨首日對外開放示範單位已錄得3,000個參觀人次。新地代理總經理陳漢麟預計，連同今日計可累錄6,000個參觀人次，料參觀情況將在周末踏入高峰期。項目於明(14日)正式開始收票，最快周末加推，計劃推出更多一房及三房戶型。
●何文田站瑜一‧天海加推50伙一房
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周四(13日)上載價單4號，提供50伙一房單位，折實平均呎價約22,916元，折實入場費為725.34萬元，均屬於該期數目前已推出的4張價單之中最低。集團銷售總監封海倫表示，有見於項目一房戶型幾近沽清，故壓軸推出全盤最後50伙一房單位，此批單位為第IB座的B及C室，折實價由725.34萬至848.82萬元。
●黃竹坑站晉環一房售957萬元
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周四(13日)以957.8萬元售出第2A座38樓G室，實用面積370方呎，一房間隔，呎價約25,886元。
●天水圍YOHO WEST兩房戶呎售12,911元
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站第1期YOHO WEST，周四(13日)售出第2B座17樓B2室，實用面積433方呎，兩房間隔，成交價559.04萬元，呎價約12,911元。
●啟德MIAMI QUAY I開放式戶成交價580萬元
由會德豐地產，恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I，周四(13日)錄得第2座19樓E室的成交，實用面積250方呎，開放式間隔，成交價580.8萬元，呎價約23,232元。
●旺角利奧坊‧壹隅下周一賣12伙
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，今(13日)上載最新銷售安排，將於下周一(17日)以先到先得形式發售12伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，將發售單位包括6伙開放式戶，4伙1房戶及2伙2房戶，單位實用面積由206至405方呎，折實售價由436.54萬至959.28萬元，折實呎價21,191至24,890元。
● 屯門掃管笏凱和山兩房503萬沽
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展，已屆現樓的屯門掃管笏凱和山，周四(13日)售出第3座2樓C室，實用面積478方呎，兩房間隔，成交價503.4萬元，呎價約10,531元。