新盤周四錄5宗成交　屯門大項目明起收票

新盤市場交投放緩，周四(13日)暫僅錄約5宗成交。屯門大型項目新一期示範單位對外開放後，市場反應理想，周五(14日)起正式收票。

●屯門NOVO LAND第3B期示位料兩日錄6,000個參觀人次

●何文田站瑜一‧天海加推50伙一房

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周四(13日)上載價單4號，提供50伙一房單位，折實平均呎價約22,916元，折實入場費為725.34萬元，均屬於該期數目前已推出的4張價單之中最低。集團銷售總監封海倫表示，有見於項目一房戶型幾近沽清，故壓軸推出全盤最後50伙一房單位，此批單位為第IB座的B及C室，折實價由725.34萬至848.82萬元。

●黃竹坑站晉環一房售957萬元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周四(13日)以957.8萬元售出第2A座38樓G室，實用面積370方呎，一房間隔，呎價約25,886元。

●天水圍YOHO WEST兩房戶呎售12,911元

●啟德MIAMI QUAY I開放式戶成交價580萬元

●旺角利奧坊‧壹隅下周一賣12伙

● 屯門掃管笏凱和山兩房503萬沽