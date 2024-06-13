美股個別發展　道指跌247點　納指升117點

美股3大指數周四早段個別發展，道指跌247點，報38,464點；標指升6點，報5,427點；納指升117點，報17,726點。繼周三公布的消費物價指數(CPI)低過預期後，周四公布的生產物價指數(PPI)升幅同樣有所回落，意味上游物價壓力亦有所紓緩，進一步支持通脹回落的觀點。

主流大型科技股繼續做好，英偉達股價升3.62%，報129.74美元，再創新高；蘋果公司(Apple Inc.)升1.72%，報213.07美元。

隨着美股屢創新高，資本市場變得更活躍。摩根大通商業與投資銀行聯席行政總裁Troy Rohrbaugh表示，預期第二季度投行業務收入將增長25至30%，比先前預估的15%增幅更高，主要反映資本市場表現強勁帶動整體業務改善。摩通股價早段曾升0.31%。

有人歡喜有人愁，在美股一往無前的牛市下，專門靠做淡股票賺錢的沽空機構則慨嘆現時的市況「搵食艱難」。曾預言安龍(Enron)危機、近年又提前沽空中國房地產股的「沽空大師」錢隆斯(Jim Chanos)表示，現在市場上充斥許多估值虛高的股票，但問題是像他這樣專注沽空的基金經理，如今很難籌集到資金。

錢隆斯表示，現在是「欺詐的黃金時代」，許多公司靠燒錢催谷估值，一些太陽能股「每個季度都要燒錢數以百萬計的美元」，而許多傳統數據中心股也因基礎設施落後，無法兼容新技術，淪為人工智能(AI)熱潮的輸家。他直言︰「有這麼多的公司都在耍花招，想佔投資者便宜，我們比以往任何時候都需要沽空。」