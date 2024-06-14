【東方日報產評】全球減息如輪轉　美國死撐曝其短

後疫情時代已經結束，全球經濟進入新一輪階段，貿易供應鏈復常、報復式消費熱潮退卻，市場供求關係回歸平衡，使得各國通脹水平逐漸回落至正常水平，減息已是勢在必行。隨着加拿大、歐元區率先打響頭炮減息，市場預計下一步將會輪到英國。然而，原先預計今年內將減3次的美國，如今卻料僅減一次息，皆因疫情期間「大撒幣」印錢所產生的後遺症如蛆附骨，扭曲了美國經濟的運行，導致聯儲局騎虎難下，貿然減息後果可能會更加嚴重！

美國遲遲不減息，絕對非聯儲局所願，而是「非不為也，實不能也」。要知道，美國經濟增長數據表面上看起來仍然強勁，實際上卻早已千瘡百孔。比如上周公布的每月就業市場報告，外界只關注非農就業職位增長遠勝預期，以為這是經濟向好的證據，卻忽視了整體失業率上升，被迫兼職打零工的人數也同樣急增，明顯是市道轉差的先兆。

美國勞工部每月公布的就業調查分為兩部分，一是「企業調查」，主要就是統計企業新增的人力，以「多少個職位」為統計單位；另一部分則是家庭調查，主要調查民眾的就業情況，包括是否失業、就業不足等，以「人數」為單位。兩項調查有時會出現一些差異，甚至完全相反，但針對普通人的「家庭調查」一般更能反映實際情況。數據顯示，美國5月兼職的人數按月大幅增加35.9萬人，增幅甚至多過同月非農就業職位的27.2萬個。

換言之，所謂的「美國就業職位大增」好可能只是假象，無論是失業率上升至4%，還是「炒散」人數急增，都反映就業形勢不如想像中強勁。可一幫活在象牙塔的離地學者、只顧着炒賣股票的華爾街金融專家，未察覺到危機將至，或為自身利潤而自欺欺人。另一例證在於近期多家大型科企龍頭依然不斷裁員，怎不提人工智能(AI)熱潮紅遍全球，這些企業難道不想擴充人手研究、推廣AI，為何反過來要大舉裁員？當然是因為整體市道一直走下坡，只有節衣縮食才能捱過即將來臨的寒冬。

話說回來，既然經濟已開始出現疲態，為何聯儲局遲遲不願減息？這就要追溯到新冠疫情爆發之初，聯儲局不分青紅皂白、藥石亂投，透過大規模買入美國國債增發貨幣，後來又一再拖延收緊貨幣政策的時機，最終使得通脹失控；到後來發現矯枉過正，最終只能用更猛的藥大手加息，並且不敢再輕易減息。

著名貨幣主義經濟學家佛利民曾經說過，所有的通脹都是一種貨幣現象。聯儲局濫發貨幣的後遺症，自然是通脹失控。而要對抗通脹，就只能夠維持高利率，以免失控的通脹演變成為滯脹。世間一切自有因果，濫發貨幣縱然難解一時燃眉之急，卻要全民承擔通脹失控的苦果，而且對於低收入群體而言，通脹的殺傷力更大，畢竟一個麵包加價半角幾毫，對有錢人可能算不上甚麼，但佔窮人收入相當顯著一部分。眼見歐洲盟友率先減息，美國卻只能望天打卦，祈禱通脹盡快回落，不然又只能繼續苦了百姓，為美帝霸權續命。