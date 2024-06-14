世銀上調中國GDP預測　籲結構改革保持增長勢頭

世界銀行發表中國經濟更新報告指出，中國的製造業和基礎設施投資及服務消費支出保持強勁，但房地產市場的調整仍持續，預計2024年中國國內生產總值(GDP)增長率為4.8%，較2023年12月的預測調高0.3個百分點。是次上調是因為出口強於預期，也反映了政府的房地產支持政策和財政支出增加的影響。

該行表示，中國經濟增長前景面臨的上行和下行風險大致平衡。從上行風險來看，若然房地產業更早變得穩定、財政支出高於預期，經濟增長有望高於當前預測；如果結構性改革取得實質進展，包括為私營部門創造有利環境，可提振短期信心和長期生產力。下行風險則包括房地產市場復甦延遲、通縮壓力持續、全球增長低於預期以及貿易緊張局勢加劇。

世界銀行相信，中國實施結構性改革有助於在短期內保持增長勢頭，也有助於實現長期目標。加速向碳中和轉型的政策可促進對綠色技術的需求，而處置房地產和其他行業的債務問題，讓無法生存的企業退出市場，可以減少不平衡，釋放資源供生產率更高的企業使用。

報告也提到人口老化對經濟增長，中國人口迅速老化將產生廣泛的經濟影響，但只要政策得當，人口結構的轉變可以應對。