分析料亞洲消費者需求仍強勁 金價仲有得上？

黃金價格徘徊高位，但鑑於地緣政治和宏觀經濟的不確定性推動，亞洲買家對黃金熱情料仍不減。

外媒報道，金融服務公司StoneX Financial Ltd.市場分析主管Rhona O'Connell在一場貴金屬會議上表示，情緒的變化為黃金帶來了更高的價格，不確定性和存在風險的背景下，「讓買家回來了」。倫敦金銀市場協會行政總裁Ruth Crowell也預期，亞洲黃金需求將持續增長，當中中國市場可能是目前金價的最大推動力。中國是目前最大的黃金消費國和主要出產國。

據世界黃金協會數據，在亞洲其他地區，印度的需求在3至4月期間有所疲軟，但由於珠寶商在節日期間的銷售額與去年相比有所增加，因此需求有所回升。

越南黃金貿易商協會副主席Huynh Trung Khanh表示，黃金在越南等較小市場需求強勁，上半年消費量預計將年增加10%。

儘管日圓疲軟，使得金條對日本買家來說變得更加昂貴，但購買量仍在增加。日本金銀市場協會首席董事Bruce Ikemizu稱，雖然看到黃金遭拋售，但買盤同時也有所增加，並處於歷史高位，「這情況以往從未發生過的」。

現貨金價格今年以來已升超過一成，目前企穩2,300美元樓上。瑞銀投資銀行貴金屬策略師Joni Teves日前上調金價目標，今年底上望每安士2,600美元，並預期未來兩年進一步上揚，有望突破2,800美元。