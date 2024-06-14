伍禮賢：港股萬八關續整固 嗶哩嗶哩挑戰135元
2024年06月14日 11:57
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港股近期持續回落，恒指再度考驗萬八關重要心理關口位。光大證券國際證券策略師伍禮賢指，即使外圍做好，以及市場對未來美國進入減息周期有所升溫，但仍未能為港股帶來助力，原因是港股始終較受內地經濟表現影響，而內地近期公布的通脹及製造業數據，均未能提振大市。他預料港股短線繼續於萬八關整固，向下更重要支持位為250天線附近，即約17,600點。他提到內地下周將公布重磅經濟數據，對後市方向有較明顯的指示性作用，投資者不妨先觀望，才再作進一步部署。
嗶哩嗶哩(09626)代理旗下一款遊戲，在公開測試期間反應熱烈，股價逆市做好。伍指，市場今次對此款手遊憧憬度相對高，遊戲於內地遊戲收入榜亦高居第三、四的位置，僅次於騰訊(00700)的兩款人氣遊戲。他表示，嗶哩嗶哩過去幾個季度業績維持收入增長的趨勢，市場普遍預料，嗶哩嗶哩今年第三季度的經調整經營性利潤有機會錄得正數，甚至2025年有機會實現年度盈利，他認為，新遊戲為市場打下了一支強心針，而近期股價走勢亦算強勁，短線有機會挑戰135元。
國際金價回落，在港上市的金礦股近日亦有調整，伍認為黃金長線利好因素未有太大改變，美國未來步入減息周期，利率向下，對商品形成支持。他認為黃金短線調整後，中長線基本面仍值得看好，投資者不妨趁金礦股回落，作中長線部署。周大福(01929)今年4、5月其零售值按年跌20.2%，股價下挫。伍指內地社會消費品零售數據復甦進程較反覆，預計下半年情況有機會好轉，但是短線來看，仍面臨整固局面，投資者宜先觀望。