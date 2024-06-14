伍禮賢：港股萬八關續整固　嗶哩嗶哩挑戰135元

港股近期持續回落，恒指再度考驗萬八關重要心理關口位。光大證券國際證券策略師伍禮賢指，即使外圍做好，以及市場對未來美國進入減息周期有所升溫，但仍未能為港股帶來助力，原因是港股始終較受內地經濟表現影響，而內地近期公布的通脹及製造業數據，均未能提振大市。他預料港股短線繼續於萬八關整固，向下更重要支持位為250天線附近，即約17,600點。他提到內地下周將公布重磅經濟數據，對後市方向有較明顯的指示性作用，投資者不妨先觀望，才再作進一步部署。