金管局調整樓按措施　涵蓋至2月底前簽臨約樓花按揭申請

香港金融管理局周五(14日)向銀行發出指引，就2024年2月28日公布的物業按揭貸款逆周期宏觀審慎監管措施及其他相關監管要求作技術調整。措施的涵蓋範圍將擴大至2024年2月28日前已簽訂的臨時買賣合約並且在2024年2月28日或以後預計完成的自用樓花住宅物業的按揭申請，令有需要的合資格用家能夠敘造最高7成的按揭貸款。此項調整即日生效。

因應住宅市場的走勢，部分在過去數年購入樓花住宅物業並選擇建築期付款的用家，在申請按揭貸款時，可能遇到估價低於成交價的情況，因而面臨需要額外籌措首期資金的困難。金管局認為，在銀行物業按揭貸款業務風險得到妥善管理的前提下，有空間微調2024年2月28日公布的措施，以協助這些有實際困難的用家，敘造較高成數的按揭貸款。

當局指，是次微調着眼於具真正置業需要的用家；並再次提醒市民，置業是一項長期承擔，在作出置業決定時，應該小心評估風險，量力而為。

金管局亦藉此微調其他相關的監管要求，包括簡化以資產水平計算借款能力的方法；及在計算借款人的「供款與入息比率」時，投資物業的租金收入的扣減率由至少3成回復至至少2成的參考水平。

金管局會繼續密切留意市場發展，並會因應物業市場的最新情況，推出合適措施保障銀行體系穩定。