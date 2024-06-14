內地首5個月新增人幣貸款11.14萬億　M2按年增7%

人民銀行公布，首五個月人民幣貸款增加11.14萬億元。分部門看，住戶貸款增加8,891億元，其中，短期貸款增加293億元，中長期貸款增加8,598億元；企（事）業單位貸款增加9.37萬億元，其中，短期貸款增加2.44萬億元，中長期貸款增加7.11萬億元，票據融資減少3,047億元；非銀行業金融機構貸款增加5,306億元。

5月底，廣義貨幣(M2)餘額301.85萬億元，按年增長7%，增速創新低。狹義貨幣(M1)餘額64.68萬億元，按年下降4.2%。流通中貨幣(M0)餘額11.71萬億元，按年增長11.7%。前五個月淨投放現金3,618億元。

初步統計，首五個月社會融資規模增量累計為14.8萬億元，比上年同期少2.52萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加10.26萬億元，按年少增2.1萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加727億元，按年多增778億元；委托貸款減少915億元，按年多減1,714億元；信托貸款增加2,350億元，按年多增1,968億元；未貼現的銀行承兌匯票減少318億元，按年多減1,863億元；企業債券淨融資1.2萬億元，按年多2,519億元；政府債券淨融資2.49萬億元，按年少3,497億元；非金融企業境內股票融資1,060億元，按年少2,835億元。