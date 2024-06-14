滙豐：AI續帶動科技股升勢　權重最高為美股

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，由人工智能(AI)驅動的環球科技升勢下半年可以持續，偏高配置環球股票，權重最高為美股；但就建議擴大對科技股以外的配置。中港股市方面，她維持「中性」的觀點，恒指年底目標亦保持在19,230點。

滙豐私銀對恒指的的預測與先前一致。她解釋指，此預測反映了市場對港股較為審慎的觀點，包括盈利增長落後於亞洲區其他市場。

范卓雲表示，先前一輪的港股升勢主要受流動性所推動，包括中證監推出5項惠港措施後，內地南下資金加速，但若從基本面角度來看，目前仍要等待更多明確的改善信號。

話雖如此，中港股市並非沒有任何投資機會。滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華建議，可以留意派發高股息的優質國企股，特別是在AH股價差較大的背景下，這類高息股可能會吸引到南下資金。另外亦偏好被低估的中國服務消費及高端製造業的優質股票。

香港本地市場方面，受惠於撤辣推動一手樓市銷售，此前股價超賣但財政穩健的地產發展商亦值得留意。他亦偏好香港的保險、電訊、公用股，原因是這類股份增長有韌性。