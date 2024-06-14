官媒：M1增速下行　非企業預期偏弱單一因素影響

人民銀行主管報章引述業內人士指，上半年在金融業「擠水分」、財政發力較慢等因素綜合影響下，狹義貨幣(M1)增速下行，這一現象並非企業預期偏弱單一因素影響；往後看，隨着財政支出的發力與房地產政策效果的顯現，M1增速有望擺脫負增長，出現反彈。

報道引述中金公司研究報告指出，從M1的本質特徵來看，中國可能存在一些具備M1屬性，但是尚沒有納入M1統計的金融工具。這樣的金融工具主要包括三類，第一是居民活期存款，第二是部分非存款類的金融產品，第三是第三方支付機構的備付金。

平安證券固收首席分析師劉璐提到，與國際通用的準則相比，中國M1統計沒有納入居民活期存款。此外，隨着電子技術在金融領域的應用，第三方支付機構中沉澱的客戶備付金、以餘額寶為代表的貨幣基金及現金理財產品已經基本具備直接用於消費支付的功能，納入M1統計也有一定的合理性。

劉璐認為，政府發債並支出以後將形成實體部門的收入與存款，帶動M1增速回升。今年以來政府債發行進度偏慢，對M1撬動不足。5月以後政府債發行有所提速，未來隨着財政進一步發力，預計對M1增速有一定提振。