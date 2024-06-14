利嘉閣按揭：金管局新修訂　助防止新盤撻訂潮湧現

利嘉閣按揭代表董事總經理黃詠欣表示，有見2年多前購入新盤而選擇建期付款的買家即將要上會，但卻要面對壓力測試、銀行對按揭業務取態不積極及出現估價不足的問題，可能最終迫於無奈撻訂。

她分析，大部分買家屬耗盡畢生積蓄，繳付一至兩成首期，一心計劃購置一個「安樂窩」自住，他們已接受樓價下跌的事實，申請按揭卻困難重重。

雖然去年至今金管局先後多次放寬按揭措施，不過每次新安排必定是在金管局公布後所簽訂的買賣合約才可以受惠，換言之，此前不同時期購入的新盤在建期上會時按揭安排可能會有所不同，例如計算借款能力及按揭成數等。

有見上述情況，金管局今日再作出修訂：「將2024年2月28日公布的逆周期宏觀審慎監管措施的涵蓋範圍擴大至2024年2月28日前已簽訂的臨時買賣合約並且在2024年2月28日或以後預計完成的自用樓花住宅物業的按揭申請」。

事實上，兩個不同時期購入的物業在同一時間申請按揭貸款，無論按揭息率、估值及銀行取態都是跟足現況處理，故亦應一視同仁以同一金管局規範作審批，這樣才是公道及合乎邏輯。

利嘉閣按揭代表董事總總理黃詠欣樂見當局迅速反應，做出非常明智的決定，一來可以防止撻訂潮湧現，二來亦可令買家安居樂業。