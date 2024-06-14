陳永傑：樓市由興奮期踏入正常期　下半年健康發展

美國聯儲局最新議息按兵不動，已連續7次未有加息，利率見頂相當明確，根據利率點陣圖顯示，預計今年內會減息一次，有機會於9月開始減息，最終視乎通脹數據決定，雖然減息步伐有所延遲，但未來利息有機會減低的預期，加上加拿大及歐洲央行亦已先後落實減息，將為下半年樓市增添利好因素。

樓市上半年由2月份撤辣後，成交急速轉旺，新盤市場交投熾熱，樓市上半年一手市場暫錄約8400宗一手成交，料最終可錄超過9000宗，已直逼去年全年錄約10682宗，二手方面，今年上半年亦暫錄約14507宗，較去年下半年錄約25%升幅。

即將踏入下半年，樓市已由興奮期轉入正常期，反映二手樓價的中原城市領先指數CCL最新報144.52點，指數處於近7年半低位，繼續向下逼近撤辣前143.02點低位，近期發展商亦按市況以低價開盤，最新推出的屯門大型新盤首張價單折實平均呎價11598元，入場價僅299萬元，極具吸引力，即時凍結區內二手市場，近期亦有不少二手業主開始面對現實，擴大議價空間，推動交投。

暑假將至，即將踏入傳統租賃旺季，市場上已不時錄得內地學生提早預租個案，怕遲租更貴，中原城市租金指數CRI已經連升3個月，創出近4年新高，相信第三季租金會繼續穩步向升，屆時租金回報率增長亦有望帶動投資者入市收租，現時市場上購買力仍然高企，不少買家積極於市場尋覓筍盤，入市氣氛相當正面，相信下半年樓市仍然向健康方向發展。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑