星之谷：不少準業主面臨抬錢上會　金管局新措施可借多1成

對於金管局將放寬按揭成數措施擴至撤辣前已簽臨約自住樓花及按揭保險計劃，星之谷按揭轉介莊錦輝表示，政府2024年2月28日起放寬非按保按揭成數，樓價3,000萬或以下的住宅物業，最高借7成。不過，該措施只適用於2月28日後簽訂臨時買賣合約的準業主，這次金管局放寬讓2月28日前的買家都可以受惠。

莊氏表示，市場上有數個大型新盤臨近收樓階段，由於過去一年樓價回調，不少準業主面臨估價不足需抬錢上會的難題，是次措施可以幫助該班未能敍造按保的準業主貸款多一成。

他解釋，目前尚有部分銀行可以為這班準業主提供到較貼近成交價的估價，但若他們要透過按揭保險公司敍造高成數按揭，因為按保公司對估價取態較審慎，即使銀行能夠提供較高估價，但最終經按保公司批出的估價或會略低10至15%，準業主最終或需要抬更多錢上會。因此，這個措施主要是針對這班需要貸款6至7成的準業主。

此外，按保公司宣布調整去年按揭成數修訂的適用範圍，擴大至任何簽訂臨約日期。莊錦輝表示，該調整主要受惠已購買1,200萬至3,000萬的物買樓花、即將收樓的準業主。特別是樓價1,920萬至3,000萬買家或之前用先住後付的買家最受惠，過去最多只申請5成按揭，現時已可申請最高7成按揭。