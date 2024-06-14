美股道指跌212點　Adobe績後漲14%

10年期美國國債孳息率周五一度跌穿4.2厘，為4月1日後首次，惟美股早段仍偏軟，道指跌212點，報38,434點；標指跌14點，報5,419點；以科技股為主的納指跌11點，報17,655點。港股夜期報17,794點，跌122點，低水148點。

開發PDF和Photoshop的內容創作軟件公司Adobe公布了截至5月底止季度業績。在引入人工智能(AI)於旗下產品後，該公司業務繼續實現穩健增長，上季收入按年升10.23%至53.09億美元；列帳純利按年增長21.46%至15.73億美元；經調整純利按年升12.76%至20.23億美元。Adobe股價早段曾升14%，高見524.95美元。

除了上季業績表現勝預期，Adobe亦上調了全年業績指引下限，最估計全年收入介乎214億至215億美元，此前為213億至215億美元。Adobe數碼媒體業務總裁David Wadhwani表示，對於AI功能的變現能力感到開心。他又提到去年推出的文字生成圖像功能－－Firefly的表現，稱愈來愈多用戶因為新功能而轉為訂閱更高價格的服務計劃。