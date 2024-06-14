新界西北樓盤混戰 青山灣項目截擊兆康新盤
2024年06月14日 21:35
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新界西北上車盤醞釀新一輪搶客戰。屯門兆康新盤首日收逾千票，青山公路青山灣全新盤預告下周上載樓書，隨即截擊。啟德臨海豪宅錄得億元大額承接，刷新區內新高價紀錄。
●屯門NOVO LAND第3B期首日收逾千票
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周五(14日)首日開始收票。市場消息指，項目暫收逾千張入票，按項目首張價單提供154伙計，暫已錄得超額認購逾5.4倍。
●屯門黃金海灣預料下周上載第1期樓書
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣，周五(14日)公布部署下周上載項目第1期意嵐的樓書。該集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，將視乎市況決定示範單位開放時間表。儘管同期區內有其他樓盤推出，他認為，每個新盤各有特色，黃金海灣會按項目優勢銷售。
●將軍澳海茵莊園錄「一客兩食」
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周五(14日)錄得「一客兩食」的成交，有買家斥資1,323.4萬元連購兩伙作投資。其中，2座26樓A8室，實用面積406方呎，成交價763.8萬，呎價約18,813元。
●屯門掃管笏凱和山兩房呎售11,278元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，今(14日)以535.7萬元售出第5座17樓E室，實用面積475方呎，兩房間隔，呎價約11,278元。
●啟德MIAMI QUAY I連錄兩宗成交
由會德豐地產，恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I，周二(7日)連錄兩宗成交。其中，第1座21樓B室，實用面積661方呎，三房一套連梗廚間隔，成交價683萬元，呎價約25,461元。發展商，項目自現樓推售後至今錄36宗成交。
●沙田星凱‧堤岸累售1,163伙
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周五(14日)售出1座46樓A室，實用面積731方呎，屬三房套設計，享開揚馬場景觀。營銷策劃總監楊聰永指，該單位以1,435.9萬元售出，呎價約19,643元。樓盤開售至今累售1,163伙，佔全盤1,335伙逾87%。
●長沙灣恒珀樓書曝光
恒和集團(00513)旗下恒和地產發展的長沙灣重建項目恒珀，周五(14日)上載售樓說明書至一手住宅物業銷售資訊網。項目採單幢設計，為一座樓高26層的大樓，提供42伙，全屬一房及兩房戶型，並各佔一半，實用面積最細單位由262方呎起。
●啟德澐璟VILLA 3.8億元新高價招標沽出
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周五(14日)通過招標以3.8億元售出低座 VILLA 1， 實用面積4,837方呎，呎價約78,561元，售價及呎價繼上周後再度刷新啟德區新高。上述洋房採四房四套設計，可享有維港海景。
●屯門御海灣II周內連沽兩伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣II，本周內沽出兩伙，成交價共涉1,987.96萬元。當中，1座27樓D室，實用面積501方呎，屬高層三房戶，成交價1,149.96萬元，呎價約22,953元，買家可享超過16%現金回贈。據悉，項目兩期的貨尾自撤辣後，至今沽出31伙，套現逾2.7億元。