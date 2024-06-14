新界西北樓盤混戰　青山灣項目截擊兆康新盤

新界西北上車盤醞釀新一輪搶客戰。屯門兆康新盤首日收逾千票，青山公路青山灣全新盤預告下周上載樓書，隨即截擊。啟德臨海豪宅錄得億元大額承接，刷新區內新高價紀錄。

●屯門NOVO LAND第3B期首日收逾千票

●屯門黃金海灣預料下周上載第1期樓書

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣，周五(14日)公布部署下周上載項目第1期意嵐的樓書。該集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，將視乎市況決定示範單位開放時間表。儘管同期區內有其他樓盤推出，他認為，每個新盤各有特色，黃金海灣會按項目優勢銷售。

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●屯門掃管笏凱和山兩房呎售11,278元

●啟德MIAMI QUAY I連錄兩宗成交

●沙田星凱‧堤岸累售1,163伙

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周五(14日)售出1座46樓A室，實用面積731方呎，屬三房套設計，享開揚馬場景觀。營銷策劃總監楊聰永指，該單位以1,435.9萬元售出，呎價約19,643元。樓盤開售至今累售1,163伙，佔全盤1,335伙逾87%。

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