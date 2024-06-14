元朗山水盈三房呎價險守1萬元　4年貶值13%

樓市表現失色，北部都會區效應亦難以谷起樓價，元朗錦田北半新盤山水盈套三房一手貨以952萬元售出，原業主約4年帳面損失約136.1萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原吳敬彰表示，香港仔中心港昌閣高層3室，實用面積約448方呎，兩房間隔，以598萬元放售，累減73萬元或約12%，以525萬元沽出，呎價約11,719元。

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九龍區

●中原歐陽振邦稱，長沙灣泓景臺5座中低層F室，實用面積約658方呎，三房連套房間隔，以1,000萬元成交，呎價約15,198元。

●美聯馬兆鋒表示，何文田冠華園中層單位，實用面積約1,069方呎，以998萬元售出，呎價約9,336元。

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新界區

●美聯陳鋒表示，元朗錦田北山水盈3座低層A室，實用面積約928方呎，三房連套房設計，以1,180萬元放售，以952萬元獲承接，呎價約10,259元。原業主於2020年以1,088.1萬元購入單位，帳面蝕讓約136.1萬元，貶值約12.5%。

●中原陳志明表示，沙田第一城51座低層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，開價約405萬元，議價後以385萬元沽出，呎價約13,556元。

●利嘉閣郭建民稱，沙田新城市廣場3期3座高層G室，實用面積約648方呎，套三房間隔，原以1,100萬元放售，放盤1個月減至1,066萬元成交，呎價約16,451元。

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山中心3座低層D室，實用面積約590方呎，三房間隔，叫價690萬元，放盤5個月，減至626萬元售出，呎價約10,610元。原業主於2018年12月以751萬元買入上址，現帳面虧蝕125萬元，單位跌價約17%。

●中原胡耀祖指出，馬鞍山星漣海3B座低層F室，實用面積約769方呎，三房連套房間隔，以949萬元易手，呎價約12,341元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山居屋錦泰苑B座中層5室，實用面積約650方呎，三房間隔，放盤1年減價22萬，以658萬元未補價第二市場價沽出，呎價約10,123元。

●世紀21奇豐稱，馬鞍山迎海‧星灣御25座中層F室，實用面積約511方呎，兩房間隔，放盤1個月減價45萬元，以725萬元獲承接，呎價約14,188元。原業主於2022年6月以880萬元購入單位，持貨兩年帳面虧蝕155萬元，單位貶值約18%。

●中原吳嘉權表示，火炭銀禧花園6座高層G室，實用面積約510方呎，兩房間隔，開價約650萬元，以603.8萬元沽出，呎價約11,839元。原業主2020年以約730萬元購入單位，持貨約4年帳面蝕讓約126.2萬元，貶值約17.3%。

●中原趙愛蓮稱，大埔新達廣場4座低層H室，實用面積約620方呎，三房間隔，以765萬元沽出，呎價約12,339元。原業主於2019年以838萬元購入單位，持貨5年帳面蝕讓約73萬元，貶值約8.7%。

●中原蔡天賜指出，上水蔚翠花園1座低層D室，實用面積約829方呎，三房連套房間隔，開價約749萬元，議價後以716萬元易手，呎價約8,637元。原業主於2017年以約730萬元購入上址，持貨約7年帳面蝕讓約14萬元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢白沙灣立德台C段雙號屋，實用面積約1,499方呎，連花園約1,100方呎，原叫價2,800萬元，大幅減價300萬元，以2,500萬元成交，呎價約16,678元。

●祥益古文彬表示，屯門叠茵庭4座高層D室，實用面積約389方呎，兩房設計，減價20萬元，以408萬元售出，呎價約10,488元。

●祥益陳阿麗稱，屯門居屋美樂花園9座中層B室，實用面積約591方呎，兩房間隔，以438萬元自由市場價易手，呎價約7,411元。

●利嘉閣張啟源稱，天水圍嘉湖山莊樂湖居1座高層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，4月底以550萬元放售，其後下調至520萬元，最終進一步減至491萬元成交，呎價約8,911元。

●利嘉閣羅志雄稱，將軍澳都會駅1座低層H室，實用面積約888方呎，四房連套房間隔，原叫價1,398萬元，減至1,338萬元售出，呎價約15,068元。原業主於2018年以約1,488萬元購入單位。他補充，該屋苑現有約250個放盤，同類型單位入場費由1,450萬元起。

●美聯林健偉指出，將軍澳居屋英明苑E座低層7室，實用面積約645方呎，三房間隔，以438萬元未補價第二市場價轉售，呎價約6,791元。

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