洲際航天爆董事糾紛鬧劇　古嘉利：對薪酬存在分歧

洲際航天周五稱，公司與古氏就她在公司的職位進行討論期間，「被引導認為」她同意辭去其執行董事及董事會副主席職務。基於有關理解且假設她將於不久後提交辭任函，公司向她支付一筆款項，乃其所有應計薪金、代通知金及離職酬金。

據公告，古氏聲稱她對其薪酬存在分歧，且無提供辭任函予公司，而公司要求她提供辭任函，或向公司退還上述款項。隨後，古向公司發送卸任函(Step-Down Letter)，但迄今未能提供辭任函(Resignation Letter)，或向公司退還款項。古嘉利曾任財經事務及庫務局副秘書長，2023年年報顯示，她的薪酬為256.2萬元人民幣，全數為袍金。

洲際航天早前稱，尋求法律意見後獲告知，據公司註冊地開曼群島的法律，卸任函並不構成有效的書面辭呈；現預期古氏於股東大會結束後將停任執行董事及副主席。

洲際航天今日股價又挫6.34%，收報1.18元，比2021年「借殼」上市公布後所見的歷史高位累跌逾97%。除古嘉利外，近期比較重要的董事「跳船」，包括數碼港前主席林家禮卸任公司執行董事及常務副主席，以及滙豐銀行前主席艾爾敦退任獨立非執行董事。