東方日報B1：金管救樓市　免爆撻訂潮

金管局將今年2月底推出的樓按措施，擴至之前已簽訂臨約的樓花交易。圖為金管局總裁余偉文。

全面撤辣後至今3個多月，樓價已打回原形，銀行估價轉跌，香港金融管理局昨突出招救市，將今年2月底推出的物業按揭貸款逆周期宏觀審慎監管措施，涵蓋範圍擴大至之前已簽訂臨時合約的樓花交易，按揭成數最高可達七成。市場指，此舉料為避免因新盤上會時估價不足，而可能引發的撻訂潮。

金管局周五向銀行發出指引，就今年2月28日公布的物業按揭逆周期措施及其他相關監管要求作技術調整。措施的涵蓋範圍將擴大至該日期之前已簽訂臨約，並且該日期或以後預計完成的自用樓花住宅按揭申請，令有需要的合資格用家同樣可敍做最高七成按揭貸款，有關調整即日生效。

該局指，因應住宅市場的走勢，部分在過去數年購入樓花住宅，並選擇建築期付款的用家，在申請按揭貸款時，可能遇到估價低於成交價的情況，因而面臨需要額外籌措首期資金的困難。該局認為，在銀行物業按揭貸款業務風險得到妥善管理的前提下，有空間微調2月底公布的措施，以協助部分有實際困難的用家，敍做較高成數的按揭貸款。

是次該局同時微調其他相關監管要求，如簡化以資產水平計算借款能力的方法，以及在計算借款人的供款與入息比率時，投資物業的租金收入的扣減率由至少三成，回復到至少兩成的參考水平。

香港按證保險有公司亦宣布因應金管局上述安排，將按揭保險計劃現時合資格準則的適用範圍，擴大至於任何日期簽訂臨時買賣合約的一手自住物業的相關按揭保險申請。

據一手住宅物業銷售資訊網資料，自取消所有樓市辣招後至今，一手市場已共錄至少約263宗取消交易個案，其中3月錄至少約107宗最多。同時，本報日前統計的20個大型屋苑單位估價，有逾半都下跌，當中4個估值為逾5年新低。

此外，息口持續高企，樓市轉弱，有本港銀行進一步收緊物業按揭。市傳中銀香港上調部分納米樓按揭的封頂息率至最優惠利率(P)加一厘，實際按息6.875厘，較市場高約2.75厘。中銀回應指，該行處理客戶的按揭申請時，會綜合考慮不同因素，最終審批結果及服

務條件，會視乎個案的情況而定。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀則指，該措施有效減輕部分買家的首期負擔，特別能夠即時協助一、兩年前選用建築期付款，而現時準備收樓的樓花買家，令其更安心完成置業計劃，對市場有正面支持作用。

按揭轉介公司指有關措施令逾千萬元一手樓買家受惠。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，該調整措施主要受惠已購買1,200萬至3,000萬元樓花物業，以及即將收樓的準業主。

中原按揭董事總經理王美鳳舉例，如買家於兩年前以1,500萬元買入一手樓花，現時估值下跌約15%至1,275萬元，擴大放寬按揭生效期前，買家可承做估值的五成按揭，可取用按揭金額只有637.5萬元，並須補付首期差額112.5萬元；不過，調整後物業按揭成數高達七成，買家便毋須補付大額首期差額。