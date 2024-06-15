【東方日報產評】華拒揮金谷消費　嚴打經濟持久戰

今年以來，中國經濟表現持續改善，惟進度未有如過去般出現「V」形反彈，而是緩慢地轉變，雖然維穩經濟的政策措施不斷出台，但當局對減息、降準、大增政府開支，揮金催谷消費的做法持謹慎態度，最新的金融總量數據與市場預期有出入，也在顯示過去衡量經濟增長的指標，如今也未必就能反映經濟實況的全部。畢竟中國正在面對的，是一場持久的經濟戰爭，過去快上快落大撒幣的模式，無法保障經濟可持續發展，更會換來嚴重的經濟問題，取而代之的戰略，是追求穩定、高質量的發展模式，得正確認清大局變化，始能掌握投資趨勢。

觀乎昨日公布的5月新增人民幣貸款遜預期，而廣義貨幣增速更創新低，一般被理解為市場需求疲弱，內生動能不足。不過，官媒紛主動分析數據，包括受金融創新、監管變化、高基數效應等等的原因左右，同時向市場發出一個清晰的訊息，就是當局拒絕再走上4萬億元人民幣放水谷經濟的老路。

事實上，若如美國般大印銀紙的話，一則換來的是泡沫多於實際需求，二則也不利人民幣匯率穩定，故見當局策略寧可將資源引導至關乎競爭優勢的晶片、汽車產業，而不願揮金換取一剎那的消費增長。諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼本月開腔表示，對中國不願意加大政府支出來刺激消費感到奇怪，實際上可見這位老外學者並不了解中國國情。

投資者也得認清，在金融深化與經濟結構轉型下，貨幣供應量和信貸等總量金融指標與經濟增長的關連性減弱，而隨着新的市場供需格局出現，企業要推動業務增長，不能寄望政府再「直升機大撒幣」方式來救市，得腳踏實地改善營銷策略、並尋求創新、提升產銷效益和競爭力，以實現新的增長模式。

俄烏戰事爆發，沒有人料到今時今日這場戰爭尚未完結；也沒有人預計到，以美國為首的西方經濟體嚴厲制裁俄國，而奉行去美元化的俄國經濟仍然保持發展，未有倒下。更沒有人預料到，中美博弈，掌握金融霸權和技術優勢的美國，全面封殺中國科企取得先進晶片與設備，中國的高端製造業和出口業卻仍能保持穩定發展，「新三樣」(電動車、太陽能及鋰電池)的競爭力超前，更讓無法在短時間內追回失地的歐美，都着急地以加徵高關稅的手段來打壓中國。不過，此舉未能打垮中國製造業，卻讓歐美企業面臨中國反制，在重要市場失去競爭優勢，說明西方政客大打「中國牌」取選票，卻為人民換來經濟苦果。

這些出乎意料的發展，並非偶然，都在說明眼前大國博弈，不會是3、5年就有結果的事情，尤其是美元霸權已維持數十載，全球利益大洗牌以及創新力量的推動下，貨幣體系要迎來大革新，迎來的是一個為時以十載計的經濟戰，過去衡量經濟的標準未必再管用，也不可能急進地追求賽果，而增長放慢也是經濟提質換檔的必然過程，只有以耐性和毅力，精準執行戰略，以變應變，始有望安然走過這場經濟革命，探索出新經濟時代下可持續發展模式。