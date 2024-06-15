聯博香港：主動式可持續股票投資具優勢

被動型投資組合通常為了模仿指數而建構，但基準本質上是以歷史角度看，因為成分權重根據市值設定，而市值反映的是過往表現。因此，最大的權重不一定是最好的機會。主動式基金具備更有效的研究工具，識別結構性增長機會，並能夠選擇性地投資於具有前瞻性且符合投資策略的可持續發展企業，同時為投資者提供具有吸引力的長期回報潛力。

基本面分析提供環境、社會及管治（ESG）優勢。第三方ESG指標很有用，但亦有缺陷。ESG 3個組成部分的不同權重可能會扭曲評估結果；例如，良好的治理（G）得分可能會蓋過差強人意的環境（E）得分，並為企業描繪出過分樂觀的景象，反之亦然。

●ESG評級極具參考作用

被動策略依賴此類型的評級以建立投資組合。ESG評級是一個有用的參考點；主動型投資者可以根據明確的投資理念進行研究，確定企業的可持續發展資質，並決定如何將其融入整體風險或回報前景。

參與積極的變革。主動型投資者通常是長期投資者，有興趣策略性地參與管理投資組合中所持有的公司，與公司主管重點討論具有重大財務意義的ESG議題，影響企業行為和促進積極變革，從而隨着時間而為股東增加價值。相信此類型的互動與積極的代理投票政策相互結合可以帶來更大成效。雖然被動投資者可能擁有投票權，但考慮到其持有期限較短，他們通常沒有同樣的動機對所持有的公司施加影響。

回報來源更多元化。關於所謂的「7大股票」在股市中的地位可能已經耳熟能詳。在某些情況下，尤其是在美國，被動型投資組合試圖複製以ESG為中心的基準甚至更加集中；例如，標準普爾ESG兩個主要基準中最大10隻股票佔指數權重的40%以上，遠高於標準普爾500指數中最大10隻股票的31%權重。

追蹤集中指數的被動型投資組合同樣會在一小群公司中持有大量部署。如果市場對主導股票類別的情緒惡化，高度集中會讓投資者面臨擁擠風險。集中度也可能會無意間對某些產業和股票風格造成偏向。主動型基金則可以創建回報來源更多元化的投資組合。

聯博香港