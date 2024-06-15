廖嘉豪：美國議息結果無改美元第二季弱勢

上周美國會議息結果的點陣圖預測令市場意外，中位數僅預期2024年減息一次，幅度為25點子，尤其同日公布的核心CPI通脹遠低過預期，因此美債在議息結果出爐跌，美元收復CPI通脹差過預期的部分跌幅。但鮑威爾借記者會淡化點陣圖預測的重要性，並指出「大多數」官員在決定各自的經濟預測和「點陣圖」時，未有包括最新弱於預期的通脹數據，使相關預測變得過時。

最新議息結果未有影響第二季看淡美元觀點，相反，鮑威爾以及局方的經濟預測反而降低聯儲局開始減息周期的門檻。鮑威爾經常提到「廣泛」勞動力市場數據正反映勞動力市場已回復至「更平衡」狀態，勞動力供求現在沒有比疫情前更緊張，代表就業市場由目前開始的任何進一步走弱都可能被視為不必要的惡化，而最近首次申領失業救濟人數遠高於預期，符合之前一直與讀者分享的美國勞動力未來應加快走弱趨勢。

同樣，第一季度GDP僅增長1.3%後，但聯儲局全年的GDP增長預測維持在2.1%，意味今年剩餘時間將需維續約2.4%的增長步伐，經濟增長情況更有可能讓聯儲局官員失望。而最新美國5月份生產物價指數(PPI)由4月的按年升2.3%放緩至按年升2.2%，低過市場預期，或反映通脹持續放緩。僅通脹疲弱就足以說服聯儲局在9月份減息，因此花旗分析員預計因勞動力市場大幅走弱，聯儲局將在未來七次會議上每次都會減息。

利淡美元因素仍在，鮑威爾繼續排除加息可能性，環球PMI反彈代表美國以外經濟好轉，皆不利美元表現。雖然美國數據季節性轉弱的情況或已近尾聲，並且接近美國大選發展，當中的貿易和財政政策議題或對美元有利，但目前美國通脹及勞動力市場數據皆傾向令市場重訂美國減息更多，令美匯指數或較大機會重回至102至104區間，投資者或可考慮逢高沽出美元，而商品貨幣如澳元紐元以及英鎊皆較大機會短期內跑贏。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪