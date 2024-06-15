道指曾插341點　收市跌幅收窄　Adobe勁升14%

法國政治危機促使資金撲入美債及黃金避險，美國最新經濟數據也疲軟，美股周五(14日)個別發展，當中道指低開後跌幅曾擴大至341點，不過收市跌57點或0.15%，報38,589點；標指挫2點或0.04%，至5,431點；納指收報17,688點，反彈21點或0.12%，連續5日創歷史收市新高。反映中國概念股表現的金龍指數下行1.51%。

全周計，道指跌0.5%，標指升1.6%，納指漲3.2%。

個股方面，看好全年盈利的軟件商Adobe，收市勁升14.5%，創2020年以來最大升幅。不過，波音下滑1.9%，為表現最差道指成分股。

此外，特斯拉(Tesla)高開後倒跌2.4%，舵手馬斯克的薪酬方案及遷冊計劃獲股東通過。蘋果公司(Apple Inc.)微跌0.8%。晶片設計公司博通(Broadcom)收市彈升3.3%，全周累飆23%，創歷史上最大單周升幅；英偉達(Nvidia)收市升1.8%，本周累漲9%，兩者都再創新高。

港股ADR指數按比例計算，收報17,797點，跌145點或0.81%。

大型藍籌個別發展，滙豐控股收報67.515港元，較港收市高0.54%；騰訊控股收報375.928元，較港收市低1.03%。