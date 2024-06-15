深圳多間銀行規定客戶提款逾5萬人幣須預約　職員咁解釋...

內媒報道，北京銀行、興業銀行等多間在深圳的銀行網點工作人員均表示，銀行規定提款5萬元人民幣(下同)以上要提前一天預約。若提款2萬元以下，則可通過自動櫃員機提款；提款2萬至5萬元之間，可直接到櫃枱提取。

不過報道指，光大銀行規定，2萬元以上提款需預約，深圳農商行規定10萬元以上提款需提前預約。如果存戶提款超過20萬元，杭州銀行要求提供用途證明。

據中國建設銀行深圳分行有關負責人表示，大多數網點作出5萬元提款需提前一天預約的規定，是為了避免存戶提款當日出現網點提款過多，導致網點儲備現金不足的情況，因此大多數網點會根據實際工作情況作出有關規定。該負責人又指，建行提款20萬元以上需經手機銀行預約，由客戶申報用途，銀行評估提款用途是否合理後，再辦理提款業務，過程高效便捷。

此外，根據深圳農商銀行某網點工作人員指，對於提款10萬元以上的存戶，銀行會了解存戶近期是否有大額轉帳紀錄，或者評估其近期交易行為，再決定提款結果，但通常都會滿足客戶要求。

報道引述銀行界人士指，銀行業金融機構可根據自身實際情況建立大額現金提款預約分級審核制度，在資料審核環節，對於大額現金存款或提款金額特別大、或有理由懷疑有異常情況的，銀行業金融機構可視乎情況，要求客戶簽署真實性承諾。