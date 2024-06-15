【一周驚奇】大淡友警告美股泡沫爆破　股王英偉達恐插98%

港股「小陽春」後股份繼續浮沉，相反，大洋彼岸的美股持續做好，AI晶片製造商英偉達(Nvida)的股價更屢創新高，今年迄今股價升近1.7倍。不過，有著名「大淡友」之稱皀美國經濟學家Harry Dent預測，美國股市可能會出現崩盤，導致投資者「將看到較2008和2009年金融危機期間看到的更嚴重的跌勢」。

Dent認為，英偉達等股票最近的升勢「不會持續太久」，估計目前的泡沫最終爆破時，標指的跌幅可能較高位下跌86%，納指的跌幅更可能高達92%。而「像英偉達優秀的公司，股份也可能下跌高達98%，意味着市場『一切都結束』」。

大摩用AI助員工每周節省15小時 銀行工種危危乎？

AI技術急速發展，相關概念股水漲船高，但同時有機會危及打工仔飯碗。投行摩根士丹利行政總裁Ted Pick在一場會議上表示，應用AI可助旗下財務顧問，可每星期節省10至15小時的工作時間。

外媒引述Ted Pick指，AI將顛覆傳統做法，該行利用AI工具將與客戶的開會紀錄輸入數據庫，能提高財務顧問工作效率；同時能助財務顧問微調與富人客戶的討論話題，並為對方需求度身訂造投資產品。

事實上，外媒早於去年已報道大摩正測試一款與OpenAI一起開發的生成式AI。

貴金屬價飆！日本民眾賣銀假牙套現 二手收購量倍增

貴金屬價格飆升，大行續唱好黃金和白銀前景，有日本民趁着此番榮景將生活中的貴金屬拿去變賣套現。日本一家收購牙科用貴金屬的公司透露，過去一年收購二手銀牙的數量增長了1.5至2倍。

外媒報道，據收購牙科用貴金屬公司shikakin稱，隨着銀價持續攀升，自去年起收購二手銀牙的數量持續增長，與此同時竊盜變賣的件數也增多。今年，日本有醫院就發生了銀牙遭人私下偷帶走的個案。

據指，日本警視廳統計發現，去年所有貴金屬竊盜件數較2020年開始調查時要高3倍，竊盜件數和金屬價格漲勢成正比，其中最常遭人偷竊的是太陽能發電廠的電纜，去年共2,889件。

世界黃金協會指出，亞洲黃金消費不斷攀升，黃金市場的重心東移，如中國、越南、日本等對黃金展現出需求。倫敦金銀市場協會也預期，亞洲黃金需求將持續增長，中國市場更有可能成為金價的最大推動力。

瑞銀料金價升穿2800 潛在升幅逾2成 有咩利好因素？

市場對黃金的未來走勢看好。瑞銀投資銀行貴金屬策略師Joni Teves將今年底金價目標提高至每安士2,600美元，並預期金價將在未來兩年進一步上揚，有望突破2,800美元。以目前現貨金報2,314美元，換言之，潛在升幅至少逾2成。此外，她亦看好白銀的價格，預計升幅甚至可能會跑贏黃金。

瑞銀認為，金價高企是官方部門購買黃金的結構性支持，官方積極購金和穩健的實物需求，將黃金的交易區間提升到更高水平。此外，宏觀環境的不確定性和持續的地緣政治風險，表明官方機構和投資者的黃金多樣化趨勢可能會繼續。